比特幣再創新高站穩2萬美元　芝商所宣布上線以太坊期貨產品

比特幣處於超強勢，今早迫近21,800美元，再創新高，升幅達11.9%，市值達4,040億美元。

《新浪財經》報道，加密貨幣金融機構Nexo的聯席創始人兼管理合夥人Antoni Trenchev表示，「我們有了新的分水嶺，下一個目標整數關口是30,000美元，這是比特幣新篇章的開始。媒體和散戶可以適當地參與其中，因為他們顯然缺席了這場上漲盛宴。」

受新冠肺炎疫情影響，比特幣在3月份一度暴跌，跌幅高達25%，但後來扭轉頹勢。支持者們意識到，在通貨膨脹仍低迷、中央銀行大量印鈔的局勢下，比特幣可以作為財富儲值的一個手段。

比特幣期貨未平倉合約達10億美元

據《FX168財經網》報道，芝加哥商業交易所（CME）12月16日宣布，將在2021年2月8日上線以太坊（ETH）期貨產品。CME在2017年市場周期的高峰期推出了比特幣期貨合約，打破了加密衍生品世界的格局。隨着比特幣價格突破20,000美元，他們將推出與以太坊相關的期貨。自2017年以來，芝商所集團已經為比特幣期貨建立了一個龐大的市場。根據The Block的數據，其比特幣期貨合約的未平倉合約已超過10億美元，這使其成為最大的加密貨幣期貨市場之一。

Alternative.me情緒調查顯示，12月16日，加密市場的交易情緒已維持極度貪婪有一月之久。該指標超過75即為極度貪婪，而目前這一數值已達92，創下年內新高。從歷史資料來看，近期市場的貪婪交易情緒也已接近歷史最高點。

在比特幣漲勢勢如破竹的同時，沽空的人損失慘重。幣coin資料顯示，截至16日晚間22時，合約市場上，比特幣1小時內全網總計爆倉3,463萬美元。

金融機構日益留意加密貨幣

值得關注的是，近期，普華永道發佈的一份報告顯示，2020年，越來越多的機構投資者進入加密貨幣市場，包括摩根大通（JPMorgan）、渣打銀行（Standard Chartered）、花旗集團（Citi Group）、德意志銀行（Deutsche Bank）、星展銀行集團等，許多機構甚至開始定期承保這一資產類別。

在銀行跑步入場的同時，全球知名上市公司也加快了佈局比特幣的腳步。據Bitcoin Treasuries資料統計，目前，超過69億美元的比特幣由上市公司持有，其中包括美國軟體巨頭MicroStrategy、資產管理公司Grayscale和Galaxy Digital以及Jack Dorsey的移動支付平臺Square。

此外，疫情擾動和全球貨幣政策開閘放水下的避險需求，也是比特幣近期大漲的重要推手。灰度資本的一份報告顯示，在接受調研的比特幣投資者中，63%表示做出投資比特幣的決定，是受到新冠肺炎疫情影響。因為比特幣似乎與避險資產有一些共同點，比如稀缺性、與傳統金融市場沒有太多相關性且不受控制。