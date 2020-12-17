瑞幸咖啡同意付1.8億美元罰款　與美監管機構達成和解

已在美國納斯達克市場除牌的瑞幸咖啡，據《彭博》消息，公司因涉嫌嚴重虛報營收、費用和淨運營虧損，以此欺騙投資者，試圖使其看起來像是實現了快速的增長和提高了盈利能力，並達到該公司的盈利預期。瑞幸咖啡則已同意支付1.8億美元的罰款，以和美國監管機構就此指控達成和解。

美國證券交易委員會（SEC）在聲明指出，瑞幸至少在2019年4月到2020年1月之間，通過三個獨立的購買計劃，利用關聯方對銷售交易進行造假，故意捏造了超過3億美元的零售額。起訴書稱，瑞幸咖啡的某些員工試圖通過將公司費用誇大逾1.9億美元以創建一個虛假的運營數據庫，並篡改會計和銀行記錄來反映造假的銷售額，藉此掩蓋其欺詐行為。

陸正耀目前因瑞幸咖啡財務造假醜聞陷入貿輿論漩渦。（路透社）

SEC於16日在紐約南區的地方法院提起訴訟，指控瑞幸咖啡違反美國聯邦證券法的反欺詐、上報、賬簿和記錄以及內部控制條款。瑞幸咖啡並未承認或否認這些指控，並同意達成一項和解協議，其內容包括永久禁令和支付1.8億美元的罰款，但這項和解協議還需得到法院批准才能生效。

瑞幸咖啡在官方微博表示，與SEC達成和解，目前公司和門店運營穩定、經營正常。瑞幸咖啡將持續配合監管，將合規工作視為重中之重。同時，公司管理層和全體員工將繼續保持公司穩定經營，持續為消費者提供高品質、高性價比、高便利性的產品和服務。