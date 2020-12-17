Bitcoin比特幣創新高　若十年前投資1000元　今日身家進賬多少？

比特幣再次上漲，首破22,000美元，市值逾4,087.4億美元，再次見證歷史。自2020年以來，比特幣漲幅約200%。

10年前，在比特幣上市最初買一塊錢比特幣，現在可以賺850萬元。若投資1,000元（人民幣‧下同），即是目前對應投資收益是85億元，這個全球最大的投資又刷新了歷史。

華爾街巨頭古根海姆（Guggenheim Partners）首席投資官Scott Minerd表示，其公司的基本面分析顯示比特幣應該值40萬美元。這意味着，比特幣的價格還能漲18倍。按照40萬美元的目標價計算，比特幣的總市值將超過1.2萬億美元，與谷歌齊平。

（網絡圖片）

此外，多家機構也發表了唱多比特幣的觀點。嘉信理財（Charles Schwab）交易與衍生產品副總裁Randy Frederick認為，比特幣現在已成為主流投資。Frederick表示，比特幣很堅韌，它沒有CEO，沒有董事會，沒有分紅，沒有收入。在很多方面它有點像貴金屬。

比特幣的主流化趨勢還體現在機構投資者增多這一點。根據灰度資產公開的2020年Q3報吿，認購其信託產品份額的投資者中，機構投資者佔81%，其中包括加密資產借貸公司BlockFi、三箭資本等；此外，個人合格投資者佔比約8%，家族辦公室佔比8%，退休賬戶基金佔比2%。

12月3日，灰度資產（Grayscale Trust）舉行的線上投資人大會上，MicroStrategy首席執行官Michael Saylor大膽預測，「比特幣是世界上最好的財政儲備資產，也是新興的主導貨幣網絡。它是解決地球上每個人、公司和政府都面臨的價值儲存問題的解決方案。」

AMBcrypto發文稱，由於GBTC的出售受到限制，即持有期為6至12個月，這為比特幣的長期看漲建立了基礎，而這反過來又為機構構建了長期看漲的基礎。對於散戶交易員來說，對比特幣價格反彈的預期可能會擺脱弱勢手和機構，因為灰度將系統性地繼續購買更多比特幣。對於機構而言，在受到嚴格限制的價格區間內進行高頻交易是有利可圖的，但獲利與否完全取決於成交量。使用高頻交易的巨鯨可能會遵循類似的策略，然而，這使得比特幣的價格停留在一個狹窄的價格區間，與股票和其他傳統投資選擇驚人地相似。

橋水達利歐被稱為美國對衝基金之父。（Reuters）

上周，橋水基金創始人雷·達利奧在Reddit的「問我任何事情」（Ask Me Anything）活動中，也表達了對比特幣的看法。達利奧表示，他認為比特幣和其他加密貨幣在過去10年中已經變成了有趣的、像黃金一樣的資產替代品（ interesting gold-like asset alternatives）。達利奧認為，比特幣有豐富投資組合的功能，「在一個人的投資組合中加入這類資產，可以使投資組合多樣化。」

但達利奧還表示，如果真的把比特幣與黃金進行比較，他還是更偏向於央行有意向持有並用於價值交換的資產（指黃金）。