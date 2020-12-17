內地國產千蚊手機遭海外狂搶？　小米等銷量暴漲數倍

據內地媒體《21世紀經濟報道》，內地國產千元（人民幣‧下同）手機正遭受海外狂搶。今年以來，內地品牌手機在B2C跨境電商平台全球速賣通上「供不應求」，甚至吸引了海外「黃牛」的倒賣，一部手機約200美元，就算加價20至30美元後仍遭瘋搶。

據悉，內地國產手機的主力市場是俄羅斯、西班牙、法國、巴西、阿爾及利亞、波蘭、中東、日韓等。在全球疫情的背景下，約千元價位的手機最受海外消費者歡迎，這價位中國品牌是絕對有優勢和極強的競爭力。很多國外用戶並不是拿手機來玩遊戲，並且收入下降時會更注重性價比，而國產千元手機的綜合性能配置能滿足他們的要求。

速賣通數據顯示，今年該平台上的中國品牌手機出貨量比去年增加了200萬部，「雙11」手機類別更於10分鐘的銷售額就超過去年的半小時，「黑色星期五」手機銷售相比平日漲近24倍。在該平台，最受海外消費者歡迎的中國手機品牌是、POCO（小米子品牌）、OnePlus（一加）、Realme（真我）、UMIDIGI（優米）、Blackview（凌度）。

以POCO為例，POCO X3首發賣出10萬台，但全球總計有超過40萬人在搶購。大約從8月份開始，POCO海外銷量出現爆發式增長，近幾月的銷量一直保持在按年200%到300%的增長。此外，國產手機在海外的銷售額均出現大幅增長，比如高端旗艦機代表品牌OnePlus（一加）銷售額按年增長200%，Realme（真我）品牌銷售額按年增長超500%。