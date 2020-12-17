隔離酒店大盤點　四叔女婿、邱達昌等成贏家　四大發展商新地無影

全球疫情嚴峻，旅遊業陷於冰封狀態，香港酒店業尤甚，先是經歷去年的社會運動，今年再受疫情衝擊，可謂禍不單行。訪港旅客連續多月近冰封，就算酒店變陣大搞「staycation」亦難止血。講到危中一點機，可算是政府要求入境旅客，只能入住指定檢疫酒店隔離，並向酒店提供津貼，變相幫業界「保就業」。

《香港01》盤點36間指定檢疫酒店，發現華大酒店（2101）、遠東發展（0035）及富豪國際（0078）旗下不少酒店都是指定檢疫酒店，是今次疫市措施的「大贏家」。四大發展商向來都有染指酒店業，其中長實（1113）、恒地（0012）、新世界（0017）旗下酒店都有份，新地（0016）旗下酒店則不在名單內。

23間指定酒店名單，當中有七間則隸屬遠東發展（0035）所持有，包括帝盛酒店。（資料圖片）

盤點「贏家」 遠東、華大、富豪上榜

政府立法規定由下周二（22日）凌晨零時起，從海外抵港人士需入住36間指定檢疫酒店，隔離14日。政府當局要求12月21日抵港人士，出發前必須預訂指定檢疫酒店，否則不會獲准登機。

《香港01》查看在12月21日或之前抵港人士，只能入住23間指定酒店名單，當中有7間則隸屬遠東發展（0035），6間屬華大酒店（0201）所持有，單是這兩個集團旗下的酒店佔比已超過一半。

至於12月22日後到港的旅客，則需入住另外36間指定檢疫酒店。華大酒店及遠東發展旗下的酒店繼續榜上有名，且為數不少，分別有6間及4間；而富豪國際（0078）旗下亦有3間酒店成指定檢疫酒店。這3間上市公司酒店已佔全部酒店三分一，檢疫酒店實施日期為今年12月22日至明年2月19日，換言之，檢疫酒店可以搶佔全部訪港旅客約兩個月。

富豪國際（0078）旗下富薈馬頭圍酒店，14日入住價錢為8,260元。（資料圖片）

四叔女婿擁華大酒店

三大贏家之中，遠東及富豪較為人熟識，分別是由本地大孖沙邱達昌及羅旭瑞打骰，華大酒店則較為冷門，但來頭不少。從華大酒店年報所見，集團在香港只有7間酒店，但有6間成為指定檢疫酒店。該公司主席鄭啟文是恒地創辦人「四叔」李兆基的女婿，妻子是四叔二女李佩玲。

作為指定隔離酒店，一來成為訪港旅客檢疫「必住」的酒店，料有助提升入住率；二來，倘若入住率低於五成，政府會向酒店補貼差額，以房價七折計算，每間房每日上限600元。換言之，檢疫酒店可以搶佔全部訪港旅客約兩個月，還有政府作基本「包底」，期間不怕零收入。

三大酒店集團 料最多可獲津貼逾7,300萬

據政府公佈的指定檢疫酒店名單，華大酒店每晚房價﹙供檢疫住客﹚由400元至720元，6間華大酒店房間總數達1,935間，假如全數房間租出，短短兩個月可為集團帶來約5,800萬元租金收入。假如無人入住，亦有政府以七折「包」起一半房，兩個月穩「袋」約2,030萬元津貼。

遠東旗下四間酒店每晚房價由700元至3,400元，房間總數1,443間，只有荃灣帝盛酒店498間非套房低至700元，其餘今天在間房均過千元。假如全數房間租出，兩個月可為集團帶來約1億元租金收入！不過，倘若無人入住，在政府「墊底」下，亦穩袋約2,400萬元。

儘管富豪旗下只有三間酒店「入圍」，但酒店房間數目亦高達1,648間，每晚房價由780元至1,760元。假如全數房間租出，期內可為集團帶來逾8,700萬元租金收入。倘若無人入住，政府「包底」補貼近2,900萬元。

就算訪港旅客寥寥無幾，三間上市公司的酒店均「拍烏蠅」，單靠政府「包底」，都可以穩陣取得合共最多7,330萬元補貼！

華美達華麗酒店屬華大酒店（00201）所持有，華大酒店主席鄭啟文為李兆基二女李佩玲的丈夫。

高級酒店也上榜 新地「無影」

值得一提的是，36間指定檢疫酒店之中，並非全部都是中價酒店，部份高級酒店如長實旗下的香港喜來登酒店、九龍酒店；恒地旗下的問月酒店；香格里拉（0069）旗下的香港嘉里酒店及香港置地文華東方酒店都有份。

四大發展商之中，新世界的香港九龍貝爾特酒店亦有份，唯獨新地旗下酒店不在指定隔離酒店名單內。翻查資料，新地的酒店涵蓋不同價位，包括「帝」系酒店帝都、帝逸、帝景、帝苑、帝景，也有合作項目，如九龍東皇冠假日、智選假日酒店等，可謂本地酒店業的「大戶」。

▼部份指定檢疫酒店房價參考▼