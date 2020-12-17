綠色金融小組促2025年前金融機構披露氣候風險資料　冀銀行做壓測

由金管局和證監會共同發起成立的綠色和可持續金融跨機構督導小組今（17日）發布綠色和可持續金融的策略計劃，以及5個主要行動綱領。

策略計劃提出從6方面鞏固香港金融生態系統，長遠共建更綠和更可持續的未來，包括：加強管理氣候相關財務風險；推動氣候相關資訊在各層面的流通，以便利風險管理、資金分配及投資者保障；提升業內人士的相關技能，促進公眾對綠色和可持續金融的關注；鼓勵產品創新及研究措施，促使資金流向綠色和可持續項目；把握內地帶來的商機，發展香港成為粵港澳大灣區的綠色金融中心；及加強區域及國際合作。

短期行動綱領包括：相關行業必須在2025年或之前按照氣候相關財務披露工作小組的建議，就氣候相關資料作出披露；以採納共通綠色分類目錄為目標；支持國際財務報告準則基金會的建議，成立一個新的可持續準則委員會，以制訂及維持一套全球統一的可持續匯報準則；鼓勵進行以氣候為重點的情境分析；以及建立一個用作統籌金融監管機構、政府機關、業界持份者及學術機構的平台。

證監會副行政總裁梁鳳儀表示，港交所已實行對於企業披露的要求，今年7月開始的財務年度開始執行新修訂，包括規定披露已經及可能會對發行人產生影響的重大氣候相關事宜，明年會見到有關披露。她又指，大型的基金公司正披露基金的加權平均碳強度，但方法不一致，所以小組加入了最低要求，至於是否因此增加了基金公司的負擔，小組亦有考慮，認為披露要求的落實應是逐步。

氣候風險為金融業重大風險議題

金管局助理總裁（銀行政策）何漢傑表示，提出新的披露要求，難免需要銀行投放資源滿足，氣候風險對金融業以言是重大風險議題，小組建立平台，提供資源予銀行，以協助處理披露要求。

何又說，金管局在本月向銀行發出通函，鼓勵參與氣候風險壓力測試試驗計劃，羅列兩方面風險冀銀行嘗試做壓力測試，包括實體風險，即極端氣候情境下某些客戶或銀行的資產會否受到衝擊；轉型風險，即巴黎協定下，若控制氣溫上升的計劃中途不成功，而要各國採取更極端措施的情境下，整個經濟要承受急速轉型，加快遠離高排放行業，銀行有關高排放行業的資產如何受到影響。此壓測重點是希望銀行可明白氣候風險的傳導機制，亦讓業界檢視有何數據現正缺乏，以讓金管局及銀行有機會改善及收集數據以應對壓測。

滙豐表示，歡迎當局公布綠色和可持續金融的策略計劃。滙豐香港行政總裁施穎茵表示，期待與業界攜手進一步推動可持續發展的未來，該行今年10月公布計劃，務求所有業務活動於2050年或之前達至零碳排放，以配合巴黎協定，就銀行自身的營運，亦期望於2030年達到零碳排放。該行透過提供不同服務和產品，會繼續支持客戶邁向低碳經濟。