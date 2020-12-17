新冠肺炎｜保誠調查：83%港人指健康比財富重要　88%人欠運動

保誠公布一項抗疫健康調查結果，發現疫情期間83%港人認為健康比財富重要，比例較疫情前的6成為高，但沒有提升其實際行動。88%受訪者的運動量未能達到國際標準（即成人每周應進行至少150分鐘中等強度的帶氧運動），其中有21%受訪者表示幾乎沒有運動。

受訪者認為疫情期間最有效的5大減壓方法包括：收看劇集/電影（41%）、睡覺（41%）、做運動（33%）、吃喝飲食（32%）及電子遊戲/上網（32%），大部分屬於活動量較低的選擇。

調查亦發現，疫情令港人減少或避免使用面對面的醫療服務，當中牙科服務（57%）、西醫求診（50%）、中醫求診（43%）及物理治療（43%）最受影響。

另一方面，只有18%認為他們有足夠的健康保障，僅14%表示有充足的財政準備（例如儲蓄及保險等）去應對突發或潛在醫療支出，反映市場上的醫療保障仍然存在顯著缺口。

調查亦發現受訪者使用遙距診症的意欲有上升趨勢，最令人感興趣的遙距診症服務包括預約診症、排隊和繳費（75%）、藥物派送（69%）、病毒檢測（63%）、覆診（54%）及遙距西醫診症（51%）。

保誠首席客戶及市場拓展總監吳詩雅表示，觀察到使用全面數碼管理健康方案是市場所趨，該公司今年3月下旬在港推出的Pulse by Prudential健康應用程式，以人工智能技術提供一站式健康管理服務，已錄得超過50萬下載量。