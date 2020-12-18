中國多地限電　能源局4招力保電力供應

電力偏緊成為內地居民近期最關注的議題，其中中國湖南、江西、浙江等地電力供應偏緊地區，出現限制用電情況。有業內人士分析，出現有關情況，與冷冬及電力需求增長常態化等因素有關。中國國家發改委及能源局在周四（17日）雙雙做出回應，能源局更以4項措施以確保電力供應。

發改委﹕確保電力供應平穩有序

中國國家發改委指出，工業生產高速增長和低温寒流疊加導致電力需求超預期高速增長。目前為止電力供應保持平穩有序，居民生活用電未受影響。國家發改委已會同相關部門企業，採取措施切實保障電力需求，確保電力供應總體平穩有序。

中國國家能源局17日表示，將採取四方面措施保障電力供應。

一是督促電網企業優化運行方式，加強輸變電設備運維管理，挖掘跨省跨區聯絡線送電潛力，充分發揮大電網平台作用，提高省間資源調配能力。

二是督促發電企業將保供任務責任落實到人，加強機組運行維護工作，確保機組穩發穩供，避免因重要設備臨時停運造成電力缺口。

三是部署煤炭安全穩定供應工作，切實做好今冬明春煤炭穩定供應。

四是督促各地區電力主管部門落實應急預案，做好防範應對低温雨雪冰凍災害準備，指導電力企業做好搶修覆電應急準備，最大限度降低自然災害對電力系統運行造成的影響。同時，密切跟蹤電力供需形勢，壓實地方主體責任，協調各地、各相關部門切實做好電力供應保障。

多個地區實施限電措施

繼浙江省日前實施環保新規，要求市級單位辦公區域3℃以下才可開空調後，湖南、江西等省份亦陸續發布「拉閘限電」措施。湖南長沙即有多區限電，有市民反映，因寫字樓停電，需爬2、30層樓上班，正常生活秩序受嚴重影響。

能源研究會﹕限制應針對兩高行業

《中新社》報道，中國能源研究會常務副理事長、國家發改委能源研究所原所長周大地表示，目前中國民用電只佔總的電力消費的百分之十幾，佔比較低，對生活用電進行控制說明對目前電力消費整體情況缺乏認識，執行政策和採取措施不精準。「如果要限電，還是應當以高耗電、高污染行業為主。」周大地說。

「限電原因各地不盡相同，不能一概而論。」周大地認為，個別地方確實有高峰缺電的可能性，但情況不會太嚴重。也存在氣候因素影響電力正常發電等。

分析多地限電背後的邏輯，有業內人士表示：一是冷冬天氣取暖等剛性電力需求短期快漲，湖南等地電氣雙缺。二是電力需求常態化增長，湖南等中部地區承接沿海產業轉移，浙江、福建、遼寧等新上大煉化項目，工業耗能增加。三是電力市場（尤其是現貨）進展拖期，呈成效低於預期；下行電價管制，電煤價格高企，電廠無發電積極性。四是「雙控」、控煤等考核，同時可再生等其他電源能力受制於電價體制、輸送能力等不能覆蓋短期增量。

而周大地認為，總的來說，中國電力行業儲煤較為充裕，電力總供求相對平衡，不能認為目前發電能力嚴重不足、電源燃料不夠引起大範圍缺電。