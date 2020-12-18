中歐投資協定年內能否達成　北京：談判已進入最後階段

繼中國商務部回應後，中國外交部再對中歐投資協定相關進展做出回應，稱中歐投資協定談判已進入最後階段。

中國外交部發言人汪文斌表示，2020年以來中歐雙方克服疫情的影響，共舉行了10輪關於中歐投資協定的談判，取得重要進展。目前談判已進入最後階段，相信只要雙方照顧好彼此關切，堅持相向而行，就能實現雙方領導人確定的談判目標。

中國商務部發言人高峰17日透露，中歐第35輪投資協定談判取得了重要進展。

12月6日至12月11日，中歐雙方舉行了第35輪投資協定談判。雙方聚焦文本和清單遺留問題進行了磋商，取得了重要進展。雙方團隊將為實現雙方領導人確定的談判目標繼續努力。

2013年已決定就簽署雙邊投資協定

據悉，中國和歐盟於2013年決定簽署雙邊投資協定，隨後開始了協商。2019年，雙方共同設定了2020年達成協議的目標。

2020年是中歐建交45周年，截至2019年的近40年，中歐貿易規模暴漲了250倍。在2020年8月份的時候，中歐班列累計開行1,247列，運輸的貨物多達11.3萬標箱，增長幅度為62%。

歐盟統計局發佈的數據顯示，2020年前7個月，中歐雙邊貿易額達到了3,827億歐元（1歐元約合1.22美元），按年增加了2.6%，中國首次成為歐盟第一大貿易伙伴，超過歐美貿易額52億歐元。同時，中國保持歐盟第一大進口來源地、第三大出口市場地位，佔比分別為21.9%、10.3%。