順豐有份｜東南亞物流科創 Zeek完成Pre-A輪融資　涉1000萬美元

東南亞物流科創 Zeek宣布，完成約1,000萬美元的Pre-A輪融資。新資金主要用於發展東南亞市場、優化配送管理系統產品及加強智慧物流數據應用。

本輪融資後，Zeek 的累計融資額已超過1,500萬美元。投資者包括順豐控股、華懋集團、菲律賓建明集團家族、恒基地產（0012）聯席主席李家傑私人投資、香港特別行政區政府旗下創科創投基金、香港科技園創投基金、卓創有限公司、慧科科創投資、凱路斯資產管理有限公司及尚策創投等，尚策資本擔任本輪融資的財務顧問。

Zeek聯合創辦人兼行政總裁趙家祺表示，疫情推動線上消費行為，促使傳統商家積極數碼轉型。Zeek 本年度首三季配送單量已超過300萬，按年大幅增加達100%，已增聘50%人手切合需求。市場預計2023年，東南亞餐飲與生活類 O2O配送市場每年規模達26億單，每年以10%增長，總營業額高達千億美元。

Zeek由建順資訊科技有限公司創立，自 2017 年開始聚焦東南亞市場的同城智慧物流管理，以科技及數據為核心，服務涵蓋線上訂單管理、配送運力管理、大數據分析、O2O 運營優化等，提供不同行業的智能物流配送場景—外賣餐飲配送（Zeek F & B Delivery）、生活類點到點配送 （ZeekDash） 及同城電商貨運配送（Zeek2Door）。現有客戶包括跨國快餐連鎖、大型商超百貨、連鎖便利店、線上電商平台等，業務已遍及香港、新加坡、泰國、越南及馬來西亞，計劃2021年進軍菲律賓、印尼、台灣等市場。