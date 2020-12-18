中央經濟工作會議｜定調2021年經濟　再次重申強化反壟斷

中央經濟工作會議12月16日至18日在北京舉行，此次會議被認為是定調即將開始的新一年的經濟發展。

《新華社》12月18日報道，會議認為，今年是新中國歷史上極不平凡的一年。面對嚴峻複雜的國際形勢、艱钜繁重的國內改革發展穩定任務特別是新冠肺炎疫情的嚴重衝擊，我們保持戰略定力，準確判斷形勢，精心謀劃部署，果斷採取行動，付出艱苦努力，交出了一份人民滿意、世界矚目、可以載入史冊的答卷。中國成為全球唯一實現經濟正增長的主要經濟體，三大攻堅戰取得決定性成就，科技創新取得重大進展，改革開放實現重要突破，民生得到有力保障。這些成績來之不易，歷經艱難險阻，是以習近平同志為核心的黨中央堅強領導的結果，是全黨全軍全國各族人民團結奮戰的結果。

會議指出，今年是「十三五」規劃收官之年。經過5年持續奮鬥，我國經濟社會發展取得新的歷史性成就，「十三五」規劃主要目標任務即將完成。我國經濟實力、科技實力、綜合國力和人民生活水準又躍上新的大台階，全面建成小康社會勝利在望，中華民族偉大復興向前邁出了新的一大步。

會議指出，明年宏觀政策要保持連續性、穩定性、可持續性。要繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，保持對經濟恢復的必要支持力度，政策操作上要更加精準有效，不急轉彎，把握好政策時度效。要用好寶貴時間視窗，集中精力推進改革創新，以高質量發展為「十四五」開好局。積極的財政政策要提質增效、更可持續，保持適度支出強度，增強國家重大戰略任務財力保障，在促進科技創新、加快經濟結構調整、調節收入分配上主動作為，抓實化解地方政府隱性債務風險工作，黨政機關要堅持過緊日子。穩健的貨幣政策要靈活精準、合理適度，保持貨幣供應量和社會融資規模增速同名義經濟增速基本匹配，保持宏觀槓桿率基本穩定，處理好恢復經濟和防範風險關係，多管道補充銀行資本金，完善債券市場法制，加大對科技創新、小微企業、綠色發展的金融支持，深化利率匯率市場化改革，保持人民幣匯率在合理均衡水準上的基本穩定。

中央經濟工作會議指出，明年宏觀政策要保持連續性、穩定性、可持續性。﹙資料圖片﹚

會議確定，明年要抓好八大重點任務。

一是強化國家戰略科技力量。要充分發揮國家作為重大科技創新組織者的作用，堅持戰略性需求導向，確定科技創新方向和重點，著力解決制約國家發展和安全的重大難題。要發揮新型舉國體制優勢，發揮好重要院所高校國家隊作用，推動科研力量優化配置和資源共用。要抓緊制定實施基礎研究十年行動方案，重點佈局一批基礎學科研究中心，支持有條件的地方建設國際和區域科技創新中心。要發揮企業在科技創新中的主體作用，支持領軍企業組建創新聯合體，帶動中小企業創新活動。要加強國際科技交流合作。要加快國內人才培養，使更多青年優秀人才脫穎而出。要完善激勵機制和科技評價機制，落實好攻關任務「揭榜掛帥」等機制。要規範科技倫理，樹立良好學風和作風，引導科研人員專心致志、紮實進取。

二是增強產業鏈供應鏈自主可控能力。產業鏈供應鏈安全穩定是構建新發展格局的基礎。要統籌推進補齊短板和鍛造長板，針對產業薄弱環節，實施好關鍵核心技術攻關工程，儘快解決一批「卡脖子」問題，在產業優勢領域精耕細作，搞出更多獨門絕技。要實施好產業基礎再造工程，打牢基礎零部件、基礎工藝、關鍵基礎材料等基礎。要加強頂層設計、應用牽引、整機帶動，強化共性技術供給，深入實施質量提升行動。

三是堅持擴大內需這個戰略基點。形成強大國內市場是構建新發展格局的重要支撐，必須在合理引導消費、儲蓄、投資等方面進行有效制度安排。擴大消費最根本的是促進就業，完善社保，優化收入分配結構，擴大中等收入群體，紮實推進共同富裕。要把擴大消費同改善人民生活品質結合起來。有序取消一些行政性限制消費購買的規定，充分挖掘縣鄉消費潛力。要完善職業技術教育體系，實現更加充分更高質量就業。要合理增加公共消費，提高教育、醫療、養老、育幼等公共服務支出效率。要增強投資增長後勁，繼續發揮關鍵作用。要發揮中央預算內投資在外溢性強、社會效益高領域的引導和撬動作用。激發全社會投資活力。要大力發展數字經濟，加大新型基礎設施投資力度。要擴大製造業設備更新和技術改造投資。要實施城市更新行動，推進城鎮老舊小區改造，建設現代物流體系。要加強統一規劃和宏觀指導，統籌好產業佈局，避免新興產業重複建設。

四是全面推進改革開放。構建新發展格局，必須構建高水準社會主義市場經濟體制，實行高水準對外開放，推動改革和開放相互促進。要完善宏觀經濟治理，加強國際宏觀政策協調。要深入實施國企改革三年行動，優化民營經濟發展環境，健全現代企業制度，完善公司治理，激發各類市場主體活力。要放寬市場準入，促進公平競爭，保護知識產權，建設統一大市場，營造市場化、法治化、國際化營商環境。要健全金融機構治理，促進資本市場健康發展，提高上市公司質量，打擊各種逃廢債行為。要規範發展第三支柱養老保險。要積極考慮加入全面與進步跨太平洋夥伴關係協定。要大力提升國內監管能力和水準，完善安全審查機制，重視運用國際通行規則維護國家安全。

五是解決好種子和耕地問題。保障糧食安全，關鍵在於落實藏糧於地、藏糧於技戰略。要加強種質資源保護和利用，加強種子庫建設。要尊重科學、嚴格監管，有序推進生物育種產業化應用。要開展種源「卡脖子」技術攻關，立志打一場種業翻身仗。要牢牢守住18億畝耕地紅線，堅決遏制耕地「非農化」、防止「非糧化」，規範耕地佔補平衡。要建設國家糧食安全產業帶，加強高標準農田建設，加強農田水利建設，實施國家黑土地保護工程。要提高糧食和重要農副產品供給保障能力。要加強農業面源污染治理。

六是強化反壟斷和防止資本無序擴張。反壟斷、反不正當競爭，是完善社會主義市場經濟體制、推動高質量發展的內在要求。國家支援平臺企業創新發展、增強國際競爭力，支持公有制經濟和非公有制經濟共同發展，同時要依法規範發展，健全數字規則。要完善平臺企業壟斷認定、數據收集使用管理、消費者權益保護等方面的法律規範。要加強規制，提升監管能力，堅決反對壟斷和不正當競爭行為。金融創新必須在審慎監管的前提下進行。

七是解決好大城市住房突出問題。住房問題關係民生福祉。要堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，因地制宜、多策並舉，促進房地產市場平穩健康發展。要高度重視保障性租賃住房建設，加快完善長租房政策，逐步使租購住房在享受公共服務上具有同等權利，規範發展長租房市場。土地供應要向租賃住房建設傾斜，單列租賃住房用地計劃，探索利用集體建設用地和企事業單位自有閒置土地建設租賃住房，國有和民營企業都要發揮功能作用。要降低租賃住房稅費負擔，整頓租賃市場秩序，規範市場行為，對租金水準進行合理調控。

八是做好碳達峰、碳中和工作。中國二氧化碳排放力爭2030年前達到峰值，力爭2060年前實現碳中和。要抓緊制定2030年前碳排放達峰行動方案，支持有條件的地方率先達峰。要加快調整優化產業結構、能源結構，推動煤炭消費盡早達峰，大力發展新能源，加快建設全國用能權、碳排放權交易市場，完善能源消費雙控制度。要繼續打好污染防治攻堅戰，實現減汙降碳協同效應。要開展大規模國土綠化行動，提升生態系統碳匯能力。