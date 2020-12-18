美匯失守90關　投資者轉抱擁黃金　專家卻看淡金價明年見呢個價！

作為最強避險貨幣的美元，自今年3月以來持續尋底，並且失守90關口，為2018年以來4月首次。美元轉弱與美國聯儲局繼續維持超寬鬆貨幣政策﹑美國政府為抗疫將再次投入巨額資金，導致財赤大增，以及各大藥廠生產的新冠肺炎疫苗，已在不少國家開展接種行動有關。 美元轉弱，黃金及白銀等貴金屬價格紛紛上揚。其中金價正在挑戰每盎司1,900美元。隨著金價上揚，一眾金礦股獲得投資者追捧，招金（1818）升15.3%，收市報9.92元。

在聯儲局無意在短期內收緊現行貨幣政策等條件下，那麼美元是否已步入長期跌勢，美匯指數會否在明年初下跌85水平？黃金及白銀又會否分別上試每盎司2,000美元及30美元？非美元貨幣前景如何？就眾多問題，獨立外匯商品分析師盧楚仁逐一拆解。

經過連日跌勢後，美匯指數似乎回穩，最新報89.95，升0.14%。美元兌其他貨幣普遍上揚，歐元兌美元最新報1.2255，跌0.11%，英鎊兌美元最新報1.3501，跌0.62%，美元兌日圓最新報103.32，升0.2%。

金價及銀價亦表現呆滯，紐約期金每盎司最新報1,893美元，升0.14%，現貨金每盎司最新報1,884.45美元，跌0.05%，期銀每盎司最新報26.19美元，升0.02%。

不建議投資者追沽美元

盧楚仁表示，美匯處於弱勢主要原因是市場避險情緒降溫後，引致美元受壓。加上美國新冠疫情趨向惡化未有緩和徵象，近兩星期美國公佈的經濟數據強差人意，而聯儲局近期宣布維持寬鬆貨幣政策，使美元展開新一輪的貶值周期。

他續指美匯指數正考驗89.5支持位，惟不排除短期會有反彈，並表明不建議投資者追沽。

不過他仍預期美元會持續眨值，美匯最壞跌至88水平。未來美匯走勢，仍需視乎明年1月5日參議院選舉結果，如民主黨能獲取參議院剩餘的兩個議席，將獲得國會控制權，屆時望可通過財金方案，包括調整最低工資及加稅政策，他表示政府加稅可改善財赤，而加工資可刺激通脹，推出此等政策將有利美元上漲。

對金價前景相對較悲觀

雖然近期金價轉強，但是盧楚仁表示絕對不建議資者選擇黃金作為對沖美元下跌的工具，皆因美元匯價持續半年走下坡，而黃金價格升幅優勢並不明顯，反而金價有回落趨勢。他認為如美金持續弱勢可持歐元作對沖工具，但首選不建議持黃金。

他指美國疫苗出現，料明年疫情有所改善，將會恢復經濟活動。屆時全球央行將減少量化寬鬆，不排除美聯儲加息，黃金價格亦會相應下跌。

另外，他認為近期美金將會持續反彈，預料黃金價格將會短暫上升，預計明年初最多升至1,950美元水位，能重返2,000美元水平機會不大，盧直言對金價前景相對較悲觀，預測明年有機會跌至1,765美元水平。

白銀價格會否跑贏黃金?

若拜登上場後，按照其政綱的「綠色新政」指美國到2035年要實現電力供應零碳排放，需用可再生能源、核能或其他低碳無碳替代能源，而白銀是太陽能電池板的關鍵材料。有市場人士指將會推動白銀需求。可是盧楚仁表示不認同未來白銀價格會否跑贏黃金，「如希望借助拜登上台政策作出投資，建議沽傳統能源期貨，例如：天然氣、原油等。」他續指，白銀難以升至每盎司30美元，皆因白銀與黃金基本因素是一樣，而白銀價格亦會跟隨金價後市。

他建議投資者可考慮買入瑞士法郎或紐西蘭元作對沖，至於美金強弱亦對兩種貨幣沒有太大影響故相對比較看好，他建議兩種貨幣回吐200點子後可買入，但他對於美元中長線走弱，則有所保留。