聯合集團出價2.16億擬私有化新工投資

聯合集團（0373）提出要約，擬將旗下上市投資公司新工投資（0666）私有化，每股出價擬為0.21元，較新工投資停牌前收市價0.14元，溢價約50%。聯合集團在新工已持股達74.978%，如落實私有化，涉及總代價約2.16億元。聯合集團強調，無意提高私有化作價。

擬出價每股0.21元 溢價約50%

根據有關私有化建議，需獲持有新工街貨75%的股東投贊成票，否決票佔比少於10%，才可正式通過。聯合集團及新工指，是次的私有化可讓股東高於現價出貨，加上過去兩年，其股價比綜合資產淨值折讓介乎16%至60.4%，在維持上市地位的成本不斷上升，又未能在不攤薄股東權益下成功集資，因此推動私有化計劃。

聯合集團近期先後提出私有化聯合地產（0056），透過聯合地產旗下新鴻基公司（0086）減持光大新鴻基餘下三成股權套現，朝向簡化上市業務架構。

新工投資原為香港首批按上市規則第21章組成的上市投資公司，屬馮景禧時代打理新鴻基公司的旗下，原名為新鴻基香港工業，曾投資亞洲博覽館、旺角中心等物業。隨著馮家淡出，近年主力從事投資港台美股甚至馬來西亞證券，主要持股包括台灣大同股份及在港上市的新東方（9901）等。

聯合集團及新工投資將於下周一復牌。