不點名評論螞蟻集團暫緩上市　樓繼偉：防範事前事中系統性風險

螞蟻集團（6688）上市前夕突然宣布暫緩。全國政協外事委員會主任、前財長樓繼偉今日（20日）出席中國財富管理50人論壇年會時，不點名提及螞蟻集團暫停上市，稱「最近對某數據金融平台約談和暫停上市，實際上是防範系統性風險於事前、事中，這是核心點，如果系統性風險已經爆發，政府不得不救，則納稅人恐會損失。這方面國際經驗可資借鑒。」

據內地傳媒報道，他在會上表示，數據金融平台在中國發展快，有相當的積極作用，利於協助銀行，特別是中、小銀行對小微企業服務能力，惟亦有可能造成系統性風險。他指，如果單一數據金融平台佔有的市場份額過大，「它爬出的數據真實性，以及風險評估模型的偏差，會導致大量的信貸壞賬。例如，某平台短短幾年已同數十家銀行合作，形成數萬億貸款。可以限制與單一平台合作的銀行數量，比如不超10至15家。」

稱「去槓桿」方向不能動搖

樓繼偉又強調，金融業要為實體經濟服務，一方面加強風險隔離，清理證券公司資金池業務，銀行理財公司子公司化。另一方面，嚴禁高利剛兌型債券類資產；又稱去槓桿治理亂象的方向不能動搖，今年新冠疫情暴發，中國及世界各國採取擴張財政及貨幣政策，導致槓桿率高企，中國國成為全球唯一實現經濟正增長的主要經濟體，正在考慮有序退出於非常時期推出的財政貨幣政策。