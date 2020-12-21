Bitcoin比特幣短線急挫　跌破23600美元

12月21日，比特幣（BTC）短線急挫，跌破23,600美元，完全回吐此前漲幅。現報23,513.1美元。

幣世界行情顯示，比特幣總市值已跌破4,400億美元，約為4,359.29億美元。當前全球加密貨幣總市值已跌破6,600億美元，約為6,559.62億美元，比特幣市值佔比約為66.46%。

高盛集團12月18日在一份報吿認為，黃金和比特幣可以共存，雖然全球最大加密貨幣近期的大幅上漲可能會在一定程度上削弱人們對黃金的需求，但後者作為最受歡迎的避險資產的地位不會受到威脅。

報吿稱：「黃金近期相對於實際利率和美元的表現不佳，使一些投資者擔心比特幣正在取代黃金，成為對沖通脹的首選。雖然有一些替代品正在出現，但我們不認為比特幣的日益流行會對黃金作為最後的貨幣的地位構成威脅。」

比特幣12月16日首次突破2萬美元大關，之後進一步上漲。比特幣的崛起引發了關於這個新貴是否會削弱黃金地位的辯論，摩根大通就認為，加密貨幣在主流金融中的崛起將以黃金的衰落為代價。

但高盛表示，機構和富有的投資者由於「透明度問題」而避開加密貨幣，而投機性零售投資導致比特幣成為一種過度風險資產。」「我們沒有看到比特幣上漲侵蝕黃金牛市的證據，我們相信兩者可以共存。」