路透︰美國將批准19億美元資金　以替換華為和中興的電信設備

路透社12月20日報道，據一位知情人士12月20日透露，美國國會預計將批准一項19億美元資金，以支持一項移除那些被美國政府認為對所謂「國家安全」構成風險電信網絡設備的計劃。

據稱，該計劃也是美聯邦政府年底支出法案以及新冠疫情紓困計劃法案的一部分。

消息人士並沒有點名此前被美國政府禁用的中興及華為，但路透社將此消息與上述兩家中國公司聯繫了起來，並在標題中稱，「據消息，美國立法者將支持19億美元（資金）替換中國華為、中興的電信設備。 」

美國聯邦通信委員會（FCC）於2020年6月30日表示，已正式將華為和中興列為所謂的「國家安全威脅」，禁止美國公司動用政府資金從這兩家公司購買相關設備。

值得一提的是，針對美國將華為和中興列為「美國國家安全威脅」。此外，12月18日晚間，美國商務部正式發佈公吿，以「保護美國國家安全」為由，將共計77個實體列入「實體清單」，其中絕大多數為中國公司、高校或個人，中芯國際、大疆等公司在列。

對於美方針對中企的上述行徑，12月18日，中國外交部發言人汪文斌表示，這是美國動用國家力量打壓中國企業的又一例證。中方對此堅決反對。美方將經貿問題政治化，違背其一貫標榜的市場經濟和公平競爭原則，違反國際貿易規則，不僅損害中國企業的合法權益，也不符合美國企業的利益，將嚴重幹擾兩國乃至全球正常的科技交流和貿易往來，對全球產業鏈、供應鏈、價值鏈造成破壞。我們敦促美方停止無理打壓外國企業的錯誤行為。中方將繼續採取必要措施，維護中國企業的正當權益。