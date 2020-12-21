恒指全日跌191點　銀行股受挫　信義光能創新高升13%

【16:10】半迎股藍月亮連日挫後回升

恒指收市報26306點，全日跌191點或0.72%。國指全日跌81點或0.78%，收報10401點。科指收報8159點，跌93點或1.14%。全日大市成交金額1,439億元。

近日熱炒股小米（1810）午市後回落，收市報29.3元，全日升1.7%。

半新股藍月亮（6993）今日曾險穿招股價，最低見13.5元，收市報14.9元或升5.7%。京東健康（6618）舒新高，收報166元或升12.2%。

銀行股受大市影響，恒生（0011）收報132.7元或跌1.3%；東亞（0023）收報16.76元，跌1.4%；中銀香港（2388）收報23.1元或跌39.5元，跌4%；渣打集團（2888）跌幅較大，全日跌4.5%，收報47元。

光伏股繼續發亮，信義光能（0968）創新高，收報18.3元或升13%；陽光能源（0757）收報0.31元，升6.9%。

【15:12】內地股市高收

內地股市高收，上證收市報3420點，升25點，深成收市報14134點，升280點，滬深300收市報5046點，升46點，創業板收市報2882點，升101點。

【14:58】台股高收揚135點

亞太區股市走勢個別，台灣加權指數收市報14384點，升135點，韓國KOSPI指數收市報2778點，升6點，日股則低收，跌48點，澳洲ASX 200指數最新報6669點，跌5點。

【14:10】京東健康續破頂 升逾8%

恒指午後曾抽高但現回落至26429點或跌0.25%；科技指數現挫23點報8230點。

港交所（0388）繼續造好，最高見407元，新造價402.6元，或升2.2%。

網易（9999）現升2.5%，美團（3690）升0.72%。

半新股京東健康（6618）續破頂，高見160元，現造價159.9元。

【12:13】滙控半日瀉逾4%

港股午間收市跌幅收窄，恒指跌54點或0.21%，報26444點；國指現跌10點或0.1%，報10472點；科指則升7點或0.09%，報8261點。大市成交731億元。

英國疫情失控，滙控﹙0005﹚半日挫4.13%，報39.45元，成表現最差藍籌股。另外，中聯通﹙0762﹚及中移動﹙0941﹚分別挫3.28%及2.96%。

另一邊廂，藥明生物﹙2269﹚大升4.57%，報91.45元；小米﹙1810﹚亦升4.34%，報30.05元，再創新高。

騰訊（0700），跌0.9%報575元。港交所﹙0388﹚升2.4%報403.6元，創新高。

【11:51】曠逸國際瀉近八成

曠逸國際﹙1683﹚一度急瀉八成六，該股最新報0.355元，挫79.6%，成交額達5,120萬元。上午11時18分起暫停交易，有待發布有關公司內部消息的公告。

【11:41】滙控渣打齊瀉

英國疫情失控，滙控﹙0005﹚及渣打﹙2888﹚偏軟，分別瀉4%及3.45%。

長實﹙1113﹚跌近1%，報40元。

恒指跌幅收窄，報26449點，跌48點或0.18%。

【10:32】小米再破頂 港交所穿400元

小米（1810）再破頂，曾高見30.25元，現報29.95元，升4%。

港交所（0388）高見400元，創新高，最新升1.5%，報399.8元。

[10:04] 風電光伏股熱炒

風電光伏股持續熱炒，信義光能﹙0968﹚大升逾7%，高見17.38元，再創新高。同系的信義能源﹙3868﹚升8.1%，高見4.56元。

另外，金風科技﹙2208﹚升3.4%，報13.88元；福萊特玻璃﹙6865﹚飆10.8%，報27.15元。

不過，保利協鑫能源﹙3800﹚則挫2.6%。

[09:46] 恒指續瀉近200點

港股開市後續徧軟，恒指現跌185點或0.7%，報26313點；國指現跌60點或0.58%，報10422點；科指則升3點或0.04%，報8257點。大市成交202億元。

恒隆﹙0101﹚跌2.32%，報19.4元，成表現最差藍籌股。

建設銀行﹙0939﹚及中海外﹙0688﹚分別瀉1.73%及1.67%。

重磅股方面，滙豐控股﹙0005﹚挫1.58%；騰訊控股﹙0700﹚升0.086%；友邦保險﹙1299﹚升0.73%。

[09:23] 恒指開市跌75點

臨近年尾，聖誕假期氣氛濃厚，港股周一﹙21日﹚開市則偏軟，恒指報26422點，跌75點或0.29%；國指報10441點，跌41點或0.4%；科指報8243點，跌10點或0.13%。大市成交額49億元。

阜博集團﹙3738﹚開市升15%，報17.2元，公司向螞蟻集團附屬以每股13.84元配售2,890.17萬股，集資約4億元。

中芯﹙0981﹚及國藥﹙1099﹚附帶遭美列入實體清單，股價作軟，分別跌3.3%及0.21%。