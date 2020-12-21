美國制裁︱大疆回應被列實體清單︰依然可以在美國銷售

在美國宣佈對更多中國實體列入貿易清單後，位列其中的中國無人機製造商大疆創新科技有限公司做出回應，在對此表示失望的同時指出，大疆的產品仍然可以在美國正常銷售。

美國商務部網站12月18日發佈公吿稱，美國商務部工業與安全局（BIS）將77個實體列入「實體清單」。

路透社12月20日報道，大疆公司一位代表通過郵件發表的聲明表示，「大疆對美國商務部的決定感到失望，美國的消費者可以繼續正常購買和使用大疆的產品。」

美國新增了數十家中國公司進入其貿易黑名單，其中包括中國最大的晶片製造商中芯國際和中國無人機製造商深圳大疆創新科技有限公司，美國總統特朗普（Donald Trump）在任期的最後幾周加大了對中國的壓力。

美內政部停飛大疆無人機機隊

緊隨美國最新貿易限制措施，中國國家發改委和商務部12月19日發佈《外商投資安全審查辦法》，將建立外商投資安全審查工作機制，安全審查範圍包括：投資軍工等關係國防安全的領域，投資關係國家安全的重要農產品、重要能源和資源、重要資訊技術和互聯網產品與服務、重要金融服務等領域，並取得所投資企業的實際控制權。

大疆控制著全球超過70%的消費性及工業用無人機市場，市場研究機構Frost & Sullivan估計，這個市場的規模2020年將達到84億美元。

2020年1月，由於安全問題，美國內政部停飛了大疆無人機機隊。大疆創新表示，這是毫無根據的。