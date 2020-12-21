豐田掌門人炮轟電動車︰比燃油車污染更嚴重

《華爾街日報》報道，日本豐田汽車的掌門人豐田章男（Akio Toyoda）在日本汽車製造商協會年終新聞發佈會上表示，他對當前正興起的「電動車革命」感到不滿。

豐田章男炮轟電動車

豐田章男表示，純電汽車實際上會帶來更多污染，因為在一些地方，電能主要是燃燒煤炭和天然氣來供給。此外，多家企業會滅亡，很多投資資金付諸東流，而且在其過程中釋放出更多的二氧化碳。

他還預警，政府如果決議這麼早就終結燃油車，當前的商業模式將崩塌。

豐田章男又稱，特斯拉（Tesla）不僅嚴重高估了自己4,000億美元的價值，而且還沒有成熟到足以影響全球汽車趨勢，尤其是在電動汽車技術領域。

豐田社長豐田章男本身是賽車迷。（Toyota）

豐田章男的觀點被外界理解未為豐田汽車在技術路上的平穩過渡爭取更多時間。

中國媒體澎湃新聞報道，豐田在電氣化汽車領域的發展很早，但在日本和美國地區均未推出純電動車型，而是推出了氫燃料電池車型；在中國市場也僅僅是逐漸開啟油電混合車型和僅有的兩款純電車型。

豐田章男炮轟電動車的背景是近日本政府作出了將在2035年禁售燃油車的計劃。另外，12月8日，日本東京政府官員在例行會議上宣布，計劃到2030年，在東京銷售的乘用車新車中汽油車數量降至零。

近日本政府作出了將在2035年禁售燃油車的計劃。（視覺中國）

豐田章男表示，若在日本地區所有汽車都將由電動驅動，那麼到了夏天將可能出現電力短缺的情況。同時，要面對不斷為電動車全面轉型的基礎設施投入約14萬億至37萬億日元。

據瞭解，日本國的電能主要是燃燒煤炭和天然氣所供給的，當產生越多的電動車，其所需的電能也將越大，從而使得二氧化碳排放就更加嚴重。而且政府若要強制禁止燃油車，也將讓更多普通消費者付出更高的成本。

豐田章男還提到，如果政府強行要禁止燃油車型時，又是否考慮過日本汽車行業的商業模式將會崩潰，甚至導致數百萬人失業。