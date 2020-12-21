內地今年總票房跌七成多　排名頭三位的國產電影是？

今年內地電影影市遇上新冠肺炎這隻「黑天鵝」，令其陷入前所未有的低谷期。國內企業貓眼專業版的數據顯示，截止昨日（20日），內地票房全年累計票房達到183.8億元人民幣，較去年的總票房641.5億元下跌了七成多。

Comscore數據預估，2020年北美票房或約22億美元，比去年的114億美元降了大約80%，是80年代初以來最低的北美票房年度數據。

中國觀察者網昨日（21日）報道，回顧國內影市全年，年初1月24日當天，突如其來的疫情令所有影院被迫停止營業，原家計劃上映的《姜子牙》、《奪冠》、《緊急救援》等影片集體撤檔。直至3月和5月，曾有部分影院短暫復工，但為了防禦疫情二次爆發，國內電影局又緊急叫停。

據報稱，3月20日及21日分別有486家、507家影院復工，票房分別是1.38萬元、3.1萬元。直到7月20日，疫情似乎受到控制，所有影院在關門179天後全面復工。換而言之，這一年影院對外營業的天數其實還不到一半。

距離2021年尚有10日，中國票房前十排名基本可以說已成定局。國產影片佔到了九席，前三名則分別是《八佰》（31.09億元）、《我和我的家鄉》（28.29億元）、《姜子牙》（16.02億元）。荷李活影片僅有《天能》以4.5億元的票房屈居第10。