Bitcoin升勢未止　分析：投資新手3個月掃50萬枚　總值115億美元

Bitcoin（比特幣）價格持續攀升，24小時內升穿24,000美元，高見24,209美元，再創新高。一批新投資者今年開始大舉買入比特幣，推動了比特幣價格升至歷史高點。

數據公司Chainalysis的分析指出，自9月以來，購買至少1,000枚比特幣、開立賬戶還不到一年的新投資者推動了對比特幣的巨大需求。他們過去三個月總計購買了50萬枚比特幣，價值115億美元。

這類新投資者加快了購買狂潮的同時，比特幣的價格從1萬美元的水平上漲了一倍多。Chainalysis首席經濟學家菲利普‧格拉德韋爾（Philip Gradwell）表示，這些新的需求幫助推動比特幣價格升至歷史高點。

自9月以來，比特幣的價格從1萬美元的水平上漲了一倍多。（截圖）

據《券商中國》報道，中泰證券分析師日前發佈報吿認為，人們願意持有紙幣是因稀缺性，當紙幣大量印刷，背後價值大幅縮水的時候，人們就會尋找新的商品來實現貨幣的功能，貨幣超發的時候，買黃金、茅台、核心股票、核心房產，都是同樣一個邏輯，就是一個重新尋找稀缺性的過程。

比特幣在全球，已經「戰勝」了許多國家銀行發行的法定紙幣，受疫情衝擊導致的紙幣貶值，土耳其紙幣里拉今年貶值超過25％，導致土耳其的比特幣交易大幅增長、尼日利亞、委內瑞拉、伊朗和阿根廷情況也類似，阿根廷銀行發行的紙幣阿根廷比索持續貶值，在今年十月份，阿根廷的通貨膨脹率超過35％，受此影響，阿根廷國內資金從紙幣轉向比特幣，導致比特幣在阿根廷的價格高出3,3000美元，較全球比特幣的正常價格溢價40％。