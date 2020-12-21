美股表現反覆　道指一度倒升　Tesla挫近5%｜持續更新

新冠肺炎疫情在英國出現病毒變種，英國政府更因收緊防疫措施，消息觸發投資者避險情緒，並將資金泊入美元，美匯重上90水平。

【02:00】道指倒升

道指現報30192.46點，升13.41點或0.04%；標普500指數報3688.16點，跌21.25點或0.57%；納指報12694.41點，跌61.22點或0.48%。

【01:15】美股跌勢收窄 歐股收市偏軟

道指現報30045.9點，跌133.15點或0.44%；標普500指數報3670.76點，下降38.65點或1.04%；納指報12639.85點，跌115.79點或0.91%。

歐股方面，英國富時100指數收報6416.32點，跌112.86點或1.73%；德國DAX指數收報13246.3點，下降384.21點或2.82%；法國CAC 40指數收報5393.34點，跌134.5點或2.43%。

【23:05】美股跌幅加劇 道指跌逾350點

道指現跌355點，報29823點。納指跌190點，報12564點。標指跌64點，報3645點。

科技股向下，Facebook、Ｎvidea、Netflix跌超2%；Tesla跌4.6%。Nike Q2營收112億美元超預期，現升逾5%，報144.83美元。

名創優品持續拉昇，漲幅擴大至16%。

【22:45】美匯升幅收窄

投資者恐慌情緒明顯升溫，VIX指數最新報28.27，升31.06%。

美匯升幅收窄，最新報90.36，升0.38%。英鎊兌美元最新報1.3317，跌1.52%，歐元兌美元跌0.36%，最新報1.2213，美元兌日圓最新報103.5，升0.19%，澳元兌美元最新報0.7537，跌1.12%。

金價方面，紐約期金最新報1,883.6美元，跌0.28%；現貨金最新報1,884.09美元，升0.15%。油價回落，紐約期油每桶最新報46.97美元，跌4.3%，布蘭特期油每桶最新報50.12美元，跌4.1%。

【22:33】道指早段跌260點

美股開市下跌，但跌幅未如期貨般大，道指早段跌254點，現報29924點；納指跌104點，報12651點；標指跌36點，報3672點。

大型科技股靠穩，蘋果公司跌0.3%、微軟升0.4%、亞馬遜升0.5%、谷歌跌0.5%。Tesla今日納入標指，現跌逾4%，報665美元。

拼多多向一名機構投資者增發股票，現倒升0.1%，報149.57美元。

【22:16】歐股仍處弱勢 德股跌近400點

歐洲股市仍處於弱勢，德國DAX指數最新報13237點，跌397點，英國富時指數最新報6367點，跌161點，法國CAC指數最新報5364點，跌162點。

【21:04】道指期貨最新報451點

美股期貨仍下挫，道指期貨最新報29657點，跌451點，標準普爾指數期貨最新報3642點，跌63點，納指期貨最新報12576點，跌136點。

歐洲股市方面，德國DAX指數最新報13232點，跌397點，英國富時指數最新報6373點，跌155點，法國CAC指數最新報5371點，跌155點。

反映投資者恐慌情緒的VIX指數，最新報28.46，升29.8%。

【19:01】道期跌近700點

投資者恐慌情緒升溫，VIX指數勁升33.6%，報29.3。美股期貨跌幅擴大，道指期貨跌695點，報29417點，標準普爾500指數期貨最新報3606點，跌99點，納指期貨最新報12511點，跌201點。

期指夜市承接歐洲股市及美股期貨跌勢，港股期貨跌362點，失守26000點。

【18:50】英鎊急挫逾2%

鎊匯急挫逾2%，兌美元現報1.3217，挫2.26%。

【18:30】美股跌幅擴大 Tesla盤前跌半成

美股三大指數跌幅持續擴大，其中道指期貨急挫逾600點，失守29600點水平；納指期貨跌逾1.5%；標普500指數期貨跌約2.3%。至於有恐慌指數之稱的VIX指數，最新升逾6點，已升穿28點水平，較上周五收市升幅近三成。

至於歐洲股市跌幅亦加劇，英國富時指數跌2.8%；德國DAX指數挫3.8%；法國CAC指跌3.5%；西班牙股市更插逾4.25%。

Tesla上周五收市後獲納入標普500指數，收市報695美元，今日盤前跌逾半成，現報約655美元。

【17:48】歐股普跌 油價下挫4%

美元兌多種主要貨幣上揚，歐元兌美元最新報1.2204，跌0.43%，英鎊兌美元跌1.99%，報1.3254，美元兌日圓最新報103.61，升0.3%，美元兌加元最新報1.2886，升0.77%，美元兌瑞士法郎升0.28%，最新報0.8862。

歐洲股市則紛紛下跌，其中英國富時指數最新報6441點，跌88點，德國DAX指數最新報13310點，跌320點，法國CAC指數最新報5388點，跌139點，意大利MIB指數最新報21510點，跌465點。

大宗商品方面，紐約期金每盎司最新股1,901.4美元，升0.66%；現貨金最新報1,865.36美元，升0.74%，白銀每盎司最新報26.93美元，升3.4%。

油價回落，紐約期油每桶最新報47.04美元，跌4.2%，布蘭特期油最新報50.06美元，跌4.2%。