滙豐﹕荔枝窩鄉郊文化景觀　獲聯合國可持續發展特別貢獻獎

滙豐宣布，荔枝窩鄉郊文化景觀獲「聯合國教科文組織亞太區文化遺產保護獎」授予首設的「可持續發展特別貢獻獎」，這個獎項申請是基於香港大學公民社會與治理研究中心自2013年發起並執行的「滙豐永續鄉郊計劃」，獲獎證明計劃在構建創新的鄉郊永續模式方面的成就，為香港及其他地區樹立了基準。

茘枝窩位於新界沙頭角，有400年歷史，昔日盛產茘枝而得名，擁有6公頃良田，可從事各類農作物耕種，包括以有機農法種植水稻、鬱金香、紅蘿蔔、茴香、洛神花、日本春菊、番薯葉、薏苡仁、薑花、蕹菜、薑、南瓜、青瓜、秋葵、蓮子、咖啡及紅莧菜等十多種農作物。

滙豐指，聯合國教科文組織的評審團讚揚計劃以創新方式推動鄉郊永續發展，採用以自然為本的方案，從可持續發展的經濟、社會與環境三個重要方向，全面復興這條歷史悠久的客家農村。下一步活化茘枝窩的工作是擴大計劃的影響力，將以自然為本的相關知識和經驗套用於香港其他鄉村以及區內其他地方，保護、管理及修復天然或經人工改造的生態系統，以應對土地退化及生物多樣性下降等社會挑戰。

滙豐香港區行政總裁施穎茵表示，將可持續發展融入文化保育，是實踐聯合國全球可持續發展目標議程（UN SDGs）的重要一步，滙豐永續鄉郊計劃自2013年推出以來，已積極推動可持續創新，以及促進鄉郊可持續發展，且一直與港大緊密合作，結合雙方在經濟、社會及環境方面的專業知識，延續本地鄉郊文化，該行未來將繼續在社會各層面推動可持續社區轉型，傳承珍貴的文化遺產。