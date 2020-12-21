信和黃永光︰集團冀2030年前進一步減碳

今日冬至，信和集團副主席黃永光發表寄語，內容圍繞環保。他表示，信和最近公布《可持續發展願景2030》，是集團未來發展的重要藍圖，而碳中和是邁向更綠色未來的重要一環。

信和於2012年時定下在2020年前減少16%碳排放量的目標，至2019年6月時減碳17.45%，提早一年達標，亦較原定目標多減1.45%。集團最新目標是要在2030年前，減少碳排放量達30%（較2012年水平）。

黃永光又稱，團隊都在加緊努力，提升不同設施的能源效益，包括優化升降機和採用水冷式空調系統等。以很多人上班的地方尖沙咀中心為例，現時公用地方及辦公室的用電量比5年前減省了18.6%，約節省118萬千瓦時。

另外，集團在14個物業安裝了Negawatt智能物業管理方案，預期每年可節省280萬千瓦時，相當於每年減少1,960 噸二氧化碳排放，或種植85,217棵樹。另一個智慧平台PlantPro將於奧海城3期和藍灣廣場試用，預計每年節約用電量為40萬千瓦時。

在項目發展方面，集團正在元朗商業項目試驗能源儲存系統「Ampd 淨能櫃」(Ampd Enertainer)，相比傳統柴油發電機可減少碳排放達85%、消除氮氧化物(NOx)、懸浮粒子及二氧化硫（SO2）等污染物，有助改善項目周邊的空氣質素。「Ampd 淨能櫃」亦可減少噪音及保養停機時間，並消除柴油發電的相關風險。

黃永光補充，2021年仍然會有挑戰，但只要大家繼續努力，追求卓越和發揮團隊精神，定能一起跨越挑戰。