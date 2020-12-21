虛擬銀行｜富融銀行開業推5厘港元定存優惠　可連接WeChat Pay

富融銀行（Fusion Bank）今正式開業，並與騰訊（0700）旗下的流動支付平台WeChat Pay HK合作，成為首間連接WeChat Pay HK的虛擬銀行。該行提供港幣、人民幣和美元的儲蓄、定期存款、本地轉賬和外匯買賣服務；是首間推出外匯買賣的虛擬銀行。客戶可在該行的應用程式上，透過轉數快二維碼進行港幣和人民幣的本地支付。推廣期內，該行客戶的首筆3個月港幣定期存款（上限港幣38,000元）可享5%年利率優惠，而客戶只要在WeChat Pay HK上綁定Fusion Bank戶口，可獲得合共港幣188元的電子現金券。

客戶可將銀行戶口綁定至WeChat Pay HK，透過WeChat Pay HK從其Fusion Bank戶口扣賬消費。未來雙方會探討更多合作方案，為雙方客戶提供涵蓋流動支付的增值服務。

騰訊集團副總裁暨Fusion Bank董事長賴智明表示，Fusion Bank作為首間連接WeChat Pay HK的虛擬銀行，成功連接騰訊的繁榮生態圈，為雙方創造策略性優勢，更為客戶打通本地消費與跨境支付的龐大網絡，充分體現Fusion Bank在研發金融創新產品和開拓金融服務應用場景的競爭力，未來該行會為客戶打造驚喜禮遇及非凡體驗的平台，透過互聯網和科技的力量提升產品，為用戶創造價值。

Fusion Bank行政總裁岑志豪表示，該行自試業以來運作暢順，並獲得多方的正面回饋，與WeChat Pay HK的合作，是該行持續構建智慧金融服務生態的第一步，該行將會繼續善用各個股東的優勢，並通過各種開放銀行計劃，包括開放應用程式介面（API），持續優化產品和服務，提升客戶體驗。

Fusion Bank由騰訊、工銀亞洲、港交所﹙0388﹚、高瓴資本聯同鄭志剛（透過其投資主體Perfect Ridge Limited）合資組成，今年9月展開試業。