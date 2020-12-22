英國疫情持續惡化　原油價格急跌

近期英國新冠疫情持續惡化，經過上週末持續發酵，大宗市場出現大幅波動。

英國出現新冠病毒新變種毒株，其傳播能力比原始毒株高70%。英國政府已於當地時間12月19日緊急對倫敦等地實施「封城」，並收緊全國防疫措施。歐洲鄰國紛紛限制英國旅客入境，截至目前，已有法國、德國，義大利，荷蘭和比利時在內的多個歐洲國家限制英國旅客入境。

截至12月21日收盤，紐約商品交易所明年1月份交割的西德克薩斯輕質原油（WTI）期貨價格下跌1.36美元，報收於每桶47.74美元，跌幅為2.8%，此前該合約在上週五的交易中上漲1.5%，報收於每桶49.10美元，按即月合約計算創下了自2月25日以來的最高收盤價。1月份WTI期貨合約已在週一收盤時到期，2月份合約成為即月合約，該合約收盤下跌1.83美元，報每桶47.41美元，跌幅為3.7%。

與此同時，倫敦ICE歐洲期貨交易所明年2月份交割的北海布倫特原油期貨價格也下跌1.85美元，報每桶50.41美元，跌幅為3.5%，此前該合約在上週五的交易中上漲1.5%，報收於每桶52.26美元，創下了自2月26日以來的最高收盤價。

「有關一種新的新冠肺炎毒株的報道打壓了風險情緒和油價。歐洲各地新的流動性限制也導致油價承壓，因為歐洲的石油需求將因此而受到影響。」瑞銀集團的石油分析師Giovanni Staunovo說道。「投資者需要注意的是，通向石油需求上升和價格上漲的道路仍舊將是坎坷的。」