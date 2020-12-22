恒指全日跌近200點　京東健康尾段抽高飆近10%

【16:10】恒指跌近190點

恒指全日跌187點或0.71%，收報26119點；國指收報10384點，午市後反跌，收報10384點，微跌17點或0.17%；科指收報8186點，升26點或0.33%。大市成交金額1,237億元。

小米（1810）午市回落，收市報29.65元，最高見30.1元，最低見29.3元。全日升1.2%。

京東健康（6618）收市前抽高，再破頂，高見182.4元，全日升近10%。

長和（0001）全日跌2.7%，收報52.55元，刷低位見52.1元；中信股份（0267）同樣刷低位見5.22元，收報5.288元或跌2.4%；復星國際（0656）全日升0.52%，收報11.52元。

長實（1113）刷1個月低見38.3元，全日跌2.13%，收報39.05元。

石油股中海油（0883）全日微升0.14%，收報7.26元；中石化（0386）跌1.18%，收報3.35元；中石油（0857）收報2.34元或跌2.5%。

【15:03】內地股市低收 滬深跌穿5000點

內地股市低收，上證收市報3356點，跌63點，深成收市報13882點，跌252點，滬深300收市報4964點，跌82點，創業板收市報2811點，跌70點。

【14:39】亞太區股市普遍低收

亞太區股市普遍低收，日股最新報26436點，跌278點，澳洲6599點，跌70點，台灣加權指數收市報14177點，跌207點，韓國KOSPI指數收市報2733點，跌44點。

【14:36】恒指跌勢加劇

港股跌勢加劇，恒指曾失守26000點，最新報26038點，跌268點，國指最新報10335點，跌66點，恒生科指最新報8108點，跌51點。

【13:34】美股期貨向下 港股跌勢加劇

美國股市期貨下跌，道指期貨失守3萬點，最新報29947點，跌166點，標普500指數期貨最新報3666點，跌19點，納指期貨最新報12656點，跌27點。

恒指午後跌幅加大，最新報26094點，跌211點，國指最新報10368點，跌33點，恒生科指最新報8123點，跌36點。

【12:10】安踏漲半成

恒指收午前回吐22點或0.08%，收報26284點；國指收報10446點，升44點或0.43%；科指現報8212點，升52點或0.64%。大市成交金額603億元。

恒指成份股長和（0001）半日挫2.5%，收報52.65元。吉利（0175）半日收報22.9元或跌1.9%。友邦（1299）半日跌1.1%，收報88.9元。中國生物（1177）反球上落，半日收報7.71元或升0.13%。

京東健康（6618）回落，半日收報170.7元，或升2.8%，最高見180元。

運動股安踏（2020）上揚5%，收報113.4元；特步（1368）半日收報3.35元或升1.5%。

銀娛（0027）半日跌3.2%，收報56.65元，最低見56.6元，成藍籌股中表現最差。

【11:20】家電股Vesync升逾5%

半新股VESYNC（2148）表現頗好，最高見12.94元，新造價11.96元或升5.3%。泡泡瑪特（9992）同樣創新高，最高見96.45元，現報93.8元或升6.9%。藍月亮（6993）回升，新造價15.64元或升5%。

【10:40】醫藥股受捧 藥明生物升2.2%

恒指早段反覆後回升，現報26342點，升35點或0.14%；國指偏向好，現報10472點，升70點或0.67%；科指現報8244點，升84點或1.03%。

油價反覆受挫，惟中海油（0883）低開後回升，新造價7.38元或升1.8%；中石油（0857）現造價2.37元或跌1.25%。

五菱汽車（0305）找持續漲勢，早段創新高見1.84元，現報1.8元或升7.8%。

醫藥股受捧，藥明生物（2269）創新高，最高見94元，現造價93.45元或升2.2%；復星（2196）同樣創新高，現升2.02%，新報40.4元。

【10:07】京東健康曾高見180元

京東健康﹙6618﹚今日納入港股通，股價再創上市新高，一度高見180元，最新報170.3元，漲2.6%。

該股上市價70.58元，現價累漲141%。

【09:40】港股跌近百點

恒指現報26214點，跌92點或0.35%；國指報10415點，升13點或0.13%；科指報8217點，升57點或0.7%。大市成交140億元。

金沙﹙1928﹚報33.4元，挫3.18%，成表現最差藍籌股。

英國疫情失控，長實﹙1113﹚跌2.75%，報38.8元。

滙豐控股﹙0005﹚則跌0.88%，報39.15元。

騰訊控股﹙0700﹚、阿里﹙9988﹚逆市造好，分別升升0.4.3%及0.8%。

捷榮﹙2119﹚有基石投投資者擬沽貨離場，惟主席或接貨，股價抽升逾一成，現報1.15元，升12.8%。

【09:30】港股開跌45點

港股開市偏軟，恒指開報26260點，跌45點；國指報10404點，升2點或0.02%；科指報8164點，升4點或0.06%。大市成交額35億元。

創科實業﹙0669﹚報104.9元，挫1.96%。

滙控﹙0005﹚跌0.76%，報39.2元。