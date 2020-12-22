與華關係不如昔　造就澳洲龍蝦大平賣　澳超市每隻不用120元！

聖誕節快到，縱使在疫下無法在與更多親朋歡眾，但經歷這動盪的一年，適逢佳節，還是要好好「食番餐」，為自己帶來鼓勵與動力。那麼在餐桌上應放什麼菜式？今年推介是澳洲龍蝦。為何是澳洲龍蝦？一字曰﹕平。

本來澳洲漁民捕獲的龍蝦，多出口至內地。可是近期中澳兩國政府關係不如昔，已促使包括澳洲出產的煤炭及紅酒，出口至內地市場有阻滯。同時因中國邊境檢疫等因素，導致大批澳洲龍蝦無法出口。當地業界只可以將海產出口轉內銷。供應多自然價錢平。有澳洲超市以每隻20澳元，即不足120港元一隻出售。

澳超市推龍蝦限購安排

在無法將海產出口，當地兩大超市Woolworths及Coles即時變招，加大採購原出口的龍蝦，並以低價出售。其中Coles推出優惠，西澳岩龍蝦不論重量劃一售20澳元，接近半價；當地傳媒《澳洲人報》指出，Woolworths亦推出類近優惠，並實施限購，每人買多4隻。

Coles亦推出相關限購措施，並指出今年龍蝦採購量按年大增29倍，該超市發言人更指出，看到這麼顧客支持本地海解產業實在太好。

另有報道指出，其他零售商售賣的龍蝦價格亦下跌3成，至每公斤70至80澳元。

顧客受惠之時，當地漁民或感到無奈。有報道引述澳洲漁民及統計數據指出，當地龍蝦捕撈成本為每公斤30至40澳元，若採購價介乎20澳元，不排除當地漁民有可能面臨虧蝕。

或為當地漁民帶來新出路

不過超市卻認有看法，Woolworths肉類及海鮮部門負責人Tim Dudding指出，銷售更多龍蝦對行業及消費者而言為雙贏，既為西澳洲漁民帶來一條新出路，亦讓更多古家庭享用昔日奢侈品。

Woolworths的西澳岩龍蝦供應高﹑杰拉爾頓漁民合作社首席執行官Matt Rutter指出，當地居民能以平價購得龍蝦，可以讓加工行業需要更多人手。

至於最終龍蝦是否成功登陸閣下的餐桌上，便要閣下細心物色及貨比三家了。