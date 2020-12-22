本港第三季國際收支轉虧為盈　錄得193億元

統計處今日（22日）公佈第三季國際收支錄得193億元的盈餘（相當於本地GDP的2.8%），而第二季則錄得155億元的赤字（相當於本地GDP的比率為2.4%）。儲備資產相應地於第三季增加同等數額（193億元）。

經常賬戶方面，第三季的經常賬戶錄得965億元盈餘（相當於本地GDP的比率為13.8%），反映香港儲蓄多於投資，令其累積對外金融資產在環球金融波動時提供緩衝。與去年第三季的693億元的經常賬戶盈餘（相當於本地GDP的比率為9.6%）比較。盈餘主要原因是貨物貿易盈餘增加和初次收入淨流入增加，而服務貿易盈餘減少則抵銷了部分經常賬戶盈餘的增幅。

統計處的數字顯示，第三季的經常賬戶錄得965億元盈餘，反映香港儲蓄多於投資，令其累積對外金融資產在環球金融波動時提供緩衝。（李澤彤攝）

貨物貿易盈餘由去年第三季的2億元增至今年同季的315億元。同期，服務貿易盈餘由去年第三季的357億元減少至今年同季的254億元。

金融賬戶方面，第三季屬非儲備性質的金融資產錄得1,080億元的整體淨流出（相當於本地GDP的比率為15.5%），而第二季則錄得1,042億元的整體淨流出（相當於本地GDP的比率為16.4%）。第三季錄得整體淨流出，是由於其他投資淨流出，而直接投資淨流入、證券投資淨流入和金融衍生工具現金結算所引致的淨流入則抵銷了部分的整體淨流出。

國際投資頭寸方面，第三季季末，香港的對外金融資產和負債總值均處於很高的水平，分別為45.94億元和30.88億元。期內，對外債務總額為13.32億元，按年漲3,227億元，主要是由於銀行界別的對外債務、直接投資的債務負債（公司間借貸）和其他界別的對外債務增加所致。