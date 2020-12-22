新冠肺炎｜金管局及銀行公會與內地金融管理部門線上交流

金融管理局總裁余偉文率領香港銀行公會代表團，於本月17、21和22日與內地金融管理部門舉行年度會晤。因應新型冠狀病毒疫情，會晤以視像會議方式進行。代表團先後與中國人民銀行行長易綱、中國銀行保險監督管理委員會副主席周亮和中國證券監督管理委員會副主席方星海在線上會晤，討論兩地金融發展情況及各方關心的金融合作議題。

余偉文向內地金融管理部門介紹了香港金融市場的最新情況，強調即將過去的一年，縱使面對來自疫情及外圍環境的挑戰，香港的銀行體系仍然保持穩健，聯繫匯率持續有序運作，金融市場各個環節蓬勃發展，反映了香港金融體系充滿韌性和機遇。

余偉文表示，內地金融管理部門在會面中肯定香港與國際接軌的優勢及金融樞紐的作用，並對香港未來在國家「雙循環」發展格局中繼續發揮積極作用充滿信心。

就綠色金融等議題交流

代表團與各金融管理部門就跨境金融合作、金融科技發展、綠色金融等議題進行了交流。各方均同意保持緊密聯繫，積極推進以盡快落實各合作項目。

香港銀行公會主席卓成文表示，會面讓銀行業界代表更深入地了解內地在推進金融改革開放的政策方向和工作，在內地進一步開放金融市場過程中，香港銀行業將迎來更多機遇，業界將會做好準備，把握「雙循環」新格局下龐大的商機。