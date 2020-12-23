內房｜中國財政部部長：積極穩妥推進房地產稅立法和改革

12月23日，《人民日報》發表中國財政部部長劉昆的文章《建立現代財稅體制（深入學習貫徹黨的十九屆五中全會精神）》指出，建立現代財稅體制，是中國進入新發展階段抓住新機遇、應對新挑戰的必然要求；進一步深化預算管理制度改革，更好貫徹國家戰略和體現政策導向；進一步完善現代稅收制度，切實發揮稅收功能作用；進一步健全政府債務管理制度，完善規範、安全、高效的政府舉債融資機制。

文章提到，稅收是國家實施宏觀調控、調節收入分配的重要工具。「十四五」時期，要建立健全有利於高質量發展、社會公平、市場統一的稅收制度體系，優化稅制結構，同時提高稅收徵管效能。

健全地方稅體系，培育地方稅源。完善地方稅稅制，培育地方主體稅種，合理配置地方稅權，理順稅費關係。按照中央與地方收入劃分改革方案，後移消費稅徵收環節並穩步下劃地方，結合消費稅立法統籌研究推進改革。在中央統一立法和稅種開徵權的前提下，通過立法授權，適當擴大省級稅收管理權限。統籌推進非稅收入改革。

健全直接稅體系，逐步提高直接稅比重。健全以所得稅和財產稅為主體的直接稅體系，逐步提高其佔稅收收入比重。進一步完善綜合與分類相結合的個人所得稅制度。適時推進個人所得稅改革修法，合理擴大納入綜合徵稅的所得範圍，完善專項附加扣除項目，完善吸引境外高端人才政策體系。按照「立法先行、充分授權、分步推進」的原則，積極穩妥推進房地產稅立法和改革。建立健全個人收入和財產資訊系統。

深化稅收徵管制度改革。堅持依法治稅理念，提高政府稅收和非稅收入規範化、協調化、法治化水準。建立權責清晰、規範統一的徵管制度。分步推進建成全國統一的新一代智慧化電子稅務局，建設標準統一、數據集中的全國稅收徵管資訊庫，持續推進涉稅資訊共用平臺建設，促進各部門資訊共用。

文章進一步指出，政府債務管理制度是現代財稅體制的重要內容。「十四五」時期，要進一步健全政府債務管理制度，既有效發揮政府債務融資的積極作用，又堅決防範化解風險，增強財政可持續性。