英國變種病毒│遭逾40國禁飛　近4萬家零售商陷嚴重困境

英國出現新冠肺炎的變種病毒後，成為全球疫情新風暴眼，嚴峻的疫情和「無協議脱歐」或將使英國經濟二次衰退風險加劇。

據中國《國際金融報》今日（23日）報道，每天約有3,000輛卡車的蔬菜、鮮花和植物從歐洲運往英國。這些貨物大部分需要途徑英法海底隧道運輸，這是英國和歐洲之間最主要的貨運通道。

而在英國出現新冠變種病毒後，法國宣布，自當地時間12月20日24時起的48小時內，暫停英國客運及貨運交通入境，這導致數百名卡車司機滯留。隨着聖誕假期的臨近，如果法國繼續對英關閉邊境，聖誕節期間新鮮食品供應可能出現「嚴重中斷」。

供應和物流面臨挑戰

英國已經成為全球疫情新風暴眼，全球已經有超過40個國家和地區宣布與英國切斷航線。

儘管昨日（22日）英國國家統計局發佈的英國第三季度國內生產總值（GDP）增長了創紀錄的16%，嚴峻的疫情和「無協議脱歐」或將使英國經濟二次衰退風險加劇。

英國《衛報》12月21日報道，英國環境大臣喬治·尤斯蒂斯（George Eustice）與超市高級管理層召開了緊急電話會議。零售商們擔心，卡車禁令與未來英國「脱歐」問題結合將給商店帶來極大困難。目前，火雞、胡蘿蔔、豌豆、土豆等傳統聖誕節食材大多產自英國，可以買到，而一些從歐洲進口的新鮮農產品很快會售罄。

擁有1.8萬個企業會員的英國貨運協會「英國物流」呼籲，應對出境英國的卡車司機進行快速新冠病毒檢測，以此作為恢復貿易往來的最快方式。

除了食物和醫療用品面臨供應短缺危機，聖誕節將至，在線購物將迎來高峰。分析指出，港口貨運可能拖延，網購的進口聖誕禮物可能會延遲送達。

英國發現傳染力更強的新冠肺炎變種病毒株及重推嚴厲防疫措施後，倫敦及其他大城市部分超市再現日用品搶購潮。（路透社）

零售業破產危機

12月19日，在英國政府宣布，首都倫敦等地疫情防控級別提升至第四級，除超市等少數生活必需品商店外，「非必需品」零售店鋪、娛樂設施、健身中心等聖誕期間停止營業。

這一禁令讓那些想利用聖誕節彌補損失的零售商雪上加霜。

2020年，在疫情衝擊下，零售商受到的打擊最大。根據LDC和英國普華永道的數據，今年上半年，英國關閉商店的數量達到創紀錄的11,120家。而去年上半年僅關閉了3,509家，是幾乎3倍的數字。

此外，Begbies Traynor Group的最新一項調查顯示，近4萬家在線和實體店零售商目前處於「嚴重的財務困境」。自去年同期以來，隨着零售商努力應對疫情不斷升級的影響，這一數字已上升24%。

彭博社表示，在聖誕節前夕以及離英國「脱歐」過渡期結束不到兩週的時間裏，強制關停對一些公司來說可能是致命的。

「自由貿易經濟學家」（Economists for Free Trade）周二發表報告，指硬脫歐對英國經濟有利。圖中可以見約翰遜似乎悶悶不樂。（視覺中國）

英國經濟或陷入二次衰退

中誠信國際主權評級分析師杜凌軒在接受《國際金融報》記者採訪時表示，疫情前，由於英國和歐盟自由貿易協定懸而未決疊加外部需求疲弱，英國經濟已陷入低迷。2017年至2019年英國經濟平均增速為1.5%，低於歐盟平均水平。在全球經濟增速放緩和「脱歐」協議長期未能通過的背景下，2019年英國經濟增速為1.4%，且四季度經濟按月零增長。而新冠疫情的暴發導致英國出台了公共生活限制措施，嚴重衝擊了英國的消費和投資。數據顯示，2020年首季度英國經濟按月下降3%；第二季度按月跌幅達18.8%，是1955年有歷史記錄以來的最大下滑幅度，英國也成為歐洲衰退幅度最高的經濟體之一。三季度在復產復工的帶動下，英國經濟按月增速達16%，呈現快速復甦態勢。

「但第二波疫情將導致三季度開始的英國經濟復甦進程被打斷。為應對第二波疫情，大規模封鎖措施將嚴重影響英國的消費活動，而與歐洲貨運通道切斷將造成英國物資短缺和供應鏈中斷，同時影響英國的出口活動，加劇市場擔憂情緒並抑制經濟活動，最終導致四季度和2021年一季度英國經濟面臨再次衰退的風險，其經濟復甦速度或低於歐盟。」杜凌軒說。

彭博經濟學家Dan Hanson認為：「我們現在預計英國經濟將出現雙底衰退，今年第四季度和明年第一季度經濟產值將萎縮。新病毒和新一輪封鎖帶來的大問題是，聖誕節後會怎麼樣。」

無協議脫歐：不少經濟學家及商業團體相信，「無協議脫歐」將對英國經濟造成損害，甚至造成該國經濟衰退。（Getty Images）

杜凌軒表示，隨着12月31日這一「脱歐」最後期限的臨近，疊加英國新冠病毒變異的影響，預計英國金融市場短期內仍將出現大幅波動。當前英國和歐盟之間的自由貿易協議簽署存在高度不確定性，如果英國「無協議脱歐」，貿易和投資前景將受到明顯衝擊，2021年的經濟增速或遠低於英國官方預估的5%以上的水平，而中長期來看，英國經濟增長潛力也將明顯下降。

另據彭博社報道，英國政府12月21日在漁業上再讓步，為達成協議做最後的努力。但最新消息顯示，英國的最新漁業提議被歐盟拒絕。