新冠肺炎｜第二波疫情打擊　歐元區經濟預測遭大幅下調

德國智庫伊弗經濟研究所、瑞士經濟研究所和意大利國家統計研究所聯合發佈經濟展望報吿，大幅下調了歐元區經濟預測。

中國央視引述這份報吿指出，繼第三季度的強勁復甦之後，2020年第四季度的歐元區經濟將萎縮2.7%，而不是如9月底所預測的那樣增長2.2%。原因是歐洲第二波新冠肺炎（COVID-19）疫情來勢洶洶，新增感染病例急劇增多，各國政府重新實施嚴格的封鎖措施，部分經濟活動被迫叫停。由此，歐元區2020年全年的經濟將下降7.3%。

另外，跟9月份預期的增長1.5%相比，這些研究機構如今認為，2021年第一季度的歐元區經濟將只會增長0.7%。此後，歐元區經濟在2021年第二季度將有望增長3.0%。而到了第三季度，歐元區經濟才會真正實現強有力復甦，增長率暴漲至12.5%，高於此前9月份預期的8.2%。

與此同時，歐元區家庭支出將在2020年第四季度減少3.7%，並在2021年第一季度和第二季度分別增長0.7%和2.7%。

值得注意的是，研究人員還在報吿中指出，疫情的動態變化、新冠疫苗的接種等因素使得歐元區經濟前景存在極高的不確定性。而可能出現的英國硬脫歐也會造成供應鏈中斷。