90後私募基金經理　自爆揸逾百枚比特幣　創交易平台力吸散戶

比特幣﹙Bitcoin﹚今年異軍突起，從年內低位約5,000美元累飆近四倍至24,000美元，媲美「牛股」，除了再次惹來大眾的目光，亦令不少人想投資虛擬貨幣。

只不過，比特幣始終非股票，「玩法」有別。90後私募基金經理吳德灝（Allen）早於2017年已掃入比特幣，自爆現擁過百個幣，去年更由「掘金」變「賣鏟」，與拍檔創立虛擬貨幣交易平台Kikitrade，實行一個App（手機應用程式）買賣不同虛擬貨幣。他接受訪問時，介紹平台之餘，也大爆自己與比特幣的「浪漫史」。

中大BBA出身的吳德灝，2015年加入私募基金，曾處理逾200個科技項目，2018自立門戶，成立金融科技公司EVG，獲亞洲逾十個大家族注資，得意之作包括參投自動駕駛獨角獸公司Zoox，其早前獲Amazon斥12億美元收購。

吳德灝稱，比特幣市場仍以大戶為主，港滲透率少於2%。﹙余俊亮攝﹚

大戶入場居多 港滲透率少於2%

以科技為主打，比特幣這類另類資產，吳德灝自然有沾手。他透露自己於2017年首次投資比特幣，至今已持有過百個比特幣，以近日幣價約23,000美元計，市值已過千萬港元。吳德灝掘金之餘，也開始「賣鏟」，旗下EVG在2019年創立了Kikitrade平台，經營模式是借大手買入虛擬貨幣，再以零售市價賣給用家，賺取買賣差價：同時針對能承受高風險的用家，提供現貨三倍槓桿，以賺取孖展利息。

比特幣今輪爆升，主要由機構投資者入市推動，例如Alan Howard及Paul Tudor Jones等旗下基金，都高調表示有投資比特幣，就連PayPal早前亦宣布，明年美國用戶可以存儲、購買及出售流行的虛擬貨幣，並支援以虛擬貨幣進行網上交易。吳德灝透露，香港交易主要都是大戶，他的公司亦有為香港富豪家族投資虛擬貨幣，「本地大家族買賣虛擬貨幣入場費都是幾百萬美元起！」

他形容，現時在港買賣交易虛擬貨幣的都是大戶，是一場「富人的遊戲」，其中香港散戶的滲透率只有不足2%，遠低於其它亞洲國家；韓國的滲透率最高，達到20%至25%。有見及此，因而萌生了搞虛擬貨幣平台的念頭 ，希望增加散戶投資虛擬貨幣的機會。

為進軍本港市場，Kikitrade也製作了一些禮品，派給客戶。﹙余俊亮攝﹚

前女友收比特幣 不要鑽石

Kikitrade成立不足一年，用戶約10萬個，遍佈澳洲、台灣、東南亞，佔比約八成，而最遲開業的香港，用戶佔比約兩成。不過，比特幣已創歷史新高，雖然外界唱好之聲不絕，此刻攻港，是好還是最差的時刻？

吳德灝笑言，看好比特幣明年最起碼會升至40,000美元，「我個人會一直增持比特幣，減持其它資產，尤其是美元。」他指出，過往20年聯儲局M2貨幣供應增加逾四倍，單是今年3月至今已多印了約4萬億美金，揸美金只會不停被「稀釋」，故改揸有避險功能的比特幣。

這個信念，也見於鼓勵身邊人買入虛擬貨幣，甚至送禮都送比特幣！他表示，以前拍拖時，曾問前女友想收鑽石還是比特幣，前女友選擇了比特幣，故他當時就將比特幣放在「hard wallet」（實體硬錢包）之中，但分手時前女友一次過將所有禮物都扔掉，連同持有比特幣的hard wallet都直接扔掉。「那些比特幣現在應該夠買一架Tesla Model S，出年或者夠買一架波子！」

吳德灝建議，虛擬貨幣放在「冷銀包」較安全。﹙余俊亮攝﹚

一招避黑客「偷金」 冷銀包自保

為了吸引散戶，Kikitrade平台最低投資額度由1美元起，除了仿效股票交易平台富途「力sell」零佣金及手續費外，還推出理財服務，假如在平台的戶口中擺放虛擬貨幣，可享活期利息，不同虛擬貨幣有不同息口，例如現時比特幣約有4厘。與此同時，為帶動氣氛，平台也提供像富途般的市場資訊及用戶討論，還設立一個「擂台」，記錄部份資深投資者的倉位，「未來或可讓新手用戶與平台篩選出來的資深投資者在直播互動，甚至跟他們投資。」吳德灝解釋道。

早年不同虛擬貨幣平台常被黑客攻擊入侵，令用戶蒙受損失，作為交易平台，又如何化解這風險？吳德灝則指kikitrade有九成資產存放於冷銀包（Cold Wallet），即沒有連接到網絡的加密貨幣銀包，餘下一成資產才存放於熱銀包（Hot Wallet），讓用戶隨時提取。換言之，還有一成資產有較大的損失風險，吳德灝透露現已跟保險公司洽談，看可否為該一成資產投保，「投資者若有意大額投資虛擬貨幣，擺放在冷銀包則比較安全。」

只不過，比特幣始終不是股票、黃金等資產，監管仍未成熟。現時證監會只能規管屬於證券或期貨合約法律定義的虛擬資產，即是普通虛擬貨幣交易則不受監管。香港現正計劃引入虛擬資產服務提供者發牌制度，諮詢期至2021年1月底。但值得一提的是，其中有一條規管是限制只容許專業投資者（流動資產達100萬美元）交易虛擬貨幣，假如通過了，普通散戶就不能在任何平台上買賣。吳德灝坦言這條規管會影響香港的業務，倘若真的通過了，只能結束香港業務。惟他表示，在條例通過前所買入的虛擬貨幣則不受影響。