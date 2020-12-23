獲誠哥借出雨傘　馬時亨留下深刻印象兼要學對方待人｜溫多娜手記

港鐵（0066）前主席馬時亨，出席網上節目時，分享與多位超級富豪的經歷，其中一人為長和系創辦人李嘉誠。事件在上世紀90年代發生，即距離至今已有20多年。馬時亨當時仍在熊谷組工作。熊谷組從事建築生意，長實為公司客戶之一。

他憶述當日前往時為長和系總部的華人行，以探望在華人行頂層工作﹑現為長和（0001）聯席董事總經理霍建寧。與霍建寧傾談完畢後欲離開，電梯門甫打開，李嘉誠便從電梯步出。

馬時亨指出當時李嘉誠正從外回到公司，並向他問及會去哪裡？馬時亨回應會去滙豐銀行，由華人行前往滙豐銀行總行約10分鐘步程。李嘉誠向他表示外邊正下雨，著馬時亨取用其本人剛用完的雨傘。

馬時亨表示當時為90年代初，李嘉誠身邊並無保鑣。他接過雨傘後便向李嘉誠道謝，明言未曾想過會出現此情況，既不知道當時外邊正下雨，亦不未曾想過對方會向他借出雨傘。

馬時亨表示，從獲得李嘉誠借傘一事，讓他知道待人接物應如對方般。（資料圖片）

更窩心的是，馬時亨手持李嘉誠借給他的下傘進入電梯內，在電梯門仍未關上之際，李嘉誠特意叮囑他無需歸還雨傘。

馬時亨指出在90年代初期，李嘉誠若非為亞洲首富，但肯定為香港首富。當時馬時亨只是熊谷組一名員工，亦非擔任官職，卻獲得李嘉誠這般看顧。從此微少經歷，讓他留下深刻記憶，亦教導他日後應如李嘉誠般對待別人。