美國5G牌照拍賣金額高達698億美元　打破歷史紀錄

據新浪科技消息，美國聯邦通信委員會（FCC）正進行無線牌照拍賣，在經過三週的競標後已賣出超過698億美元的牌照，創下歷史紀錄，而這有可能改變手機運營商未來十年的前景。

此次拍賣的收入已超過FCC於2015年拍賣中頻段牌照時創下的449億美元紀錄。當時美國手機運營商紛紛爭搶這類牌照，以增強自己的4G服務。今天，這些公司正投入數百億美元巨資，為下一代5G網絡的建設鋪路。5G網絡將可加快數據流向手機和其他無線設備的速度，如PC、汽車和工業機械等。

（路透社）

698億美元的金額超過華爾街的最高預期，這表明有數家公司正在爭奪最有價值的無線牌照。此次5G牌照的拍賣於12月8日開始，在聖誕節假期和新年期間將會暫停，直到明年1月4日才會重新開始，屆時總金額或會進一步上升。

在拍賣過程結束之前，每一次出價都是保密。分析人士預計，AT&T和Verizon通信等老牌公司將會拍走很大一部分牌照，以便與競爭對手T-Mobile美國公司相抗衡，該公司在今年2月收購了Sprint的資產。

研究公司LightShed Partners的電信分析師沃爾特·皮切克（Walt Piecyk）表示，「中頻段頻譜是5G的發展方向。」他補充稱，T-Mobile美國公司與Sprint的合併「顯然給Verizon和AT&T帶來了壓力」，迫使其投入大量資金競拍5G牌照。他指出，「當數字變得這麼大時，有理由猜測所有公司都在變得更加好鬥。」