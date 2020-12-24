恒指倒升66點　科技股齊挫 　阿里跌8.2%｜持續更新

美國總統特朗普批評國會通過的近9,000億美元紓困方案規模太細，威脅不會簽署批准，加上特朗普否決涉及7400億美元國防開支的《國防授權法》，白宮與國會之間矛盾擴大，道指升幅顯著收窄，最終道指收市只升114點或0.38%，報30129點；標指升0.07%，報3690點；納指收市挫0.29%，報12771點。

受外圍影響，以及中國市場監管總局對阿里巴巴（9988）實施「二選一」等涉嫌壟斷行為立案調查，恒生科技指數扭轉昨日升勢，開市跌近78點，報8348點。

【11:03】科技股齊挫 阿里巴巴跌8.2%

恒指低開後回升現報26406點，升63點或0.24%；國指跌33點或0.32%，現報10448點；科指跌224點或2.66%，現報8201點。

高銀（0530）今早復牌，高開近3成，新造價0.37元，升21.3%；

科技股受挫，阿里巴巴（9988）跌8.2%，現價228元，最低見227.2元；美團（3690）跌3.4%，現報277.2元；京東（9618）挫2.9%，現報323.2元；騰訊（0700）跌2.2%，現報558.5元。

加快比亞迪半導體分拆上市工作的比亞廸（1211）現報191.8元，跌3.3%。

小米（1810）再創新高，最高見32.85元，現價32.3元，升1.3%。

瑞聲（2018）同樣刷新高，現價44.05元或升7.4%，最高見44.95元。

【09:50】恒指倒升75點

恒指倒升75點，報26,418點。長和（0001）升0.3%，報53.35元；滙豐（0005）升1.6%，報40.2元，騰訊 （0700）跌1%，報565元。

小米再創新高，升0.55元，報32.45元。

【09:43】京東健康挫近10%

連日急升的京東健康（6618）股價有回吐，最新報175.8元，跌19.2或9.8%。

【09:35】恒指挫逾100點

港股跌逾百點，最新報26240點，跌102點；科技指數報8271點，跌154點。

阿里涉壟斷被調查，股價跌勢加劇，最新跌17.8元，報230.6元。

【09:20】阿里開市跌3%

恒生指數低開不足1點，報26342點；恒生科技指數開市報8348點，跌77.6點；國企指數報10463，跌19點。

市場監管總局依法對阿里巴巴實施「二選一」等涉嫌壟斷行為立案調查，阿里於美股延長交易時段跌逾3%；港股開市亦跌8.4元或3.4%，報240元；京東（9618）亦跌7元，報326元；京東健康連升多日後，開市跌8元或4%；報187元。

瑞聲（2018）計劃分拆光學業務在內地上市，股價高開4%，報42.65元。