MPF跑贏恒指　駿隆：全年人均賺2.3萬　呢隻基金回報達45%

強積金顧問公司駿隆表示，2020年12月環球股市向好，令強積金回報表現報捷，截至12月18日，駿隆強積金綜合指數升1.8%，股票基金指數升2.5%，混合資產基金指數升2.3%，固定收益基金指數升0.2%。

疫苗的生產取得突破性的進展，令市場投資氣氛迅速改善，帶動強積金市場於12月表現造好。月內強積金每人平均盈餘4,470港元，年初至今人均賺23,123港元。

駿隆指今年受疫情影響，截至12月18日，主動管理型的港股基金錄得14.6%回報，跑贏恒指17.6個百分點。﹙羅君豪攝﹚

駿隆集團常務董事陳銳隆表示，市場預期央行量寬及財政政策措施將維持，令股市表現與經濟基本因素情況出現持續脫鈎，預期疫苗可以大規模生產時，舊經濟板塊將會持續改善，債券價格亦持續高企，長債出現持續調整跡象，投資者要留意中美關係對中港股市的影響，長線可按自身風險承受能力，分段吸納新舊經濟比例平衡的股票類別基金。

駿隆指，今年受疫情影響，截至12月18日，恒指年初至今回報為負3%；但主動管理型的港股基金錄得14.6%回報，跑贏恒指17.6個百分點，當中的差距反映出強積金基金經理的選股及操盤能力，於波動市況仍能為成員獲取最大回報。

今年表現最佳之股票類別為大中華股票基金，平均回報為21.7%，該資產類別中，最佳表現為中銀保誠的我的中國股票基金，回報達45.7%；而友邦的中港基金，回報為負4.5%。強積金制度推行至今20年來的平均回報達4.2%，比同期通脹率1.8%高出一倍。