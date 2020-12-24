滴滴、優步合併案被調查　交通運輸部：要強化監察「反壟斷」行為

近日，「反壟斷」這個三個字不斷地被提及到。今日（24日）召開的中國全國交通運輸工作會議上提到，2021年要強化交通運輸領域反壟斷，完善市場準入、退出制度。

據《界面新聞》今日報道，此次會議提出，明年交通運輸行業將進一步深化運輸改革。重點是要加強運行監察，強化交通運輸領域反壟斷，深化巡遊出租車價格機制改革，加快推進出租汽車新老業態融合發展。除此之外，深化港口一體化改革，促進區域港口協同發展。加快海南自由貿易港和上海臨港新片區航運創新政策落地。健全支持交通運輸民營經濟、中小企業發展的政策。

中國強化反壟斷的信號已十分明確，在中國網約車市場佔據很大份額的滴滴出行曾被質疑行業壟斷。（視覺中國）

12月17日，中國出租汽車產業聯盟致函國家市場監管總局及交通運輸部，呼籲其部門繼續進行對滴滴出行及優步中國合併案的反壟斷調查，並查處平台存在的其他壟斷行為。滴滴壟斷的話題再次重回大眾視野。

2016年8月，佔有國內網上平台約車市場最大訂單份額的滴滴出行與優步中國宣布合併，引發了社會各界對網約車行業競爭狀況的廣泛關注。今年11月10日，國家市場監管總局發佈的《關於平台經濟領域的反壟斷指南（徵求意見稿）》中，就將「大數據殺熟」列為互聯網平台的壟斷行為，擬對這類行為進行預防和制止。