傳阿里巴巴取消「361」考核制度　不再強制10%員工無年終獎

有消息指，阿里巴巴（9988）將取消強制「361」考核制度，不再強制直屬領導給10%員工3分至3.25分的績效評級。若員工年終績效為3.25分或以下，則會被取消年終獎和晉升機會。

據內媒報道，阿里巴巴集團員工已證實該消息，但阿里巴巴官方則未有任何回應。

自中國強化反壟斷以來，有關阿里巴巴的動向備受關注。（Reuters）

阿里巴巴的績效考核制度，將績效評分標準整體按照「361」比重分配：3.75分至5分的員工佔30%，3.5分至3.75分的員工佔60%，3分至3.25分的員工佔10%。如果員工年終績效為3.25分或以下，則會被取消年終獎和晉升機會，連續2年績效評分低於3.25就會面臨被辭退。

「361」考核制度近日在阿里巴巴內網引起了討論，據阿里內部人士透露，阿里巴巴集團首席人力官童文紅在內部論壇表示，不再強制實行「361」考核制度，新的考核標準還是按照「361」分級，但是取消給10%的員工3.25分評分的強制性。

據悉，阿里巴巴的強制「361」考核制度，讓最低績效標準「3.25」這個數字被賦予了特殊含義。2020年3月25日凌晨，淘寶IOS APP出現大面積bug，時間長達12小時，這次的「325 bug事件也被網友戲稱為程序員對低績效的「報復行為」，阿里巴巴隨後在微博回應稱之為「謠言」。