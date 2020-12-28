港交所就去年衍生市場暫停發報告　事故底因是供應商軟件問題

港交所（0388）就去年9月5日衍生產品市場暫停交易的事故發表報告，指出當日上午9時27分左右，多名交易所參與者與HKATS電子交易系統之間連線出現中斷，情況於上午交易時段持續惡化。其後發現，連接問題源於軟件供應商提供的對盤引擎出現邏輯問題，並引致斷線。斷線令大部分期貨及期權交易所參與者的系統都不能如常運作，而軟件供應商指受影響的對盤引擎沒有反應，無法即時解決問題。港交所當時決定，於當日下午2時起，暫停期貨及期權市場的午市及收市後交易時段買賣。衍生產品市場於次日恢復交易。

報告解釋，事故起因涉及雙邊報價組合盤（MO37組合盤）。軟件邏輯出現問題後，造成部分經由MO37組合盤生成的買賣盤，被輸入買賣盤紀錄兩次，而其中一個對盤引擎無法回應。由於對盤引擎停止回應，買賣盤相繼進入輪候狀態，最後導致連接閘道無法連線。惟港交所並沒有透露供應商名稱。

港交所指出，全面檢討當中參考由證監會、獨立顧問機構、市場參與者及其他主要持份者的意見，港交所已實施多項新措施並優化其系統及流程，改善日後萬一再發生事故時的風險管理、監督和傳訊溝通，包括採取預防措施，防範市場出現重大事故而導致交易暫停；加強系統監控，偵測潛在系統問題；設定評估指引，以助判斷作出繼續或暫停衍生產品市場交易的決定；風險評估及管理。同時，於市場發生重大事故期間及時向市場公布主要進展，包括透過市場新聞稿及網站/社交媒體等其他渠道發布。

港交所深信，上述所實施的優化措施將進一步加強香港金融市場的抗禦能力、提升效率並降低風險，並會致力確保香港市場繁榮穩定，並繼續成為全球領先的金融市場。