「九不得」新規下　官媒指社區團購有低價傾銷擠壓就業問題

有關社區團購的話題正在不斷發酵，繼中國市場監管總局聯合中國商務部12月22日規範社區團購，要求互聯網平臺九不得後，中國官媒12月28日再度發聲，指社區團購存在低價傾銷擠壓就業等問題。

賣菜成了互聯網巨頭們廝殺的新戰場。（視覺中國）

12月28日，中國官媒新華網援引央視新聞報道稱，最近，「社區團購」的概念非常火爆。低價買菜的社區團購，表面上是消費者佔了便宜，一分錢買一斤山楂，一塊錢買一斤蔬菜等，但互聯網企業財大氣粗，在這樣的價格補貼大戰當中，小商小販可能很快就敗下陣來，那麼，最終消費者真的會是受益者嗎？面對互聯網巨頭進入「社區團購」，以超低價格攻城掠地，本就是小本經營的小商販、小超市的生計受到巨大沖擊，甚至有些已經到了艱難維持的地步。

12月22日，中國市場監管總局聯合商務部召開了行政指導會，指出了當前社區團購存在的低價傾銷，以及由此引起的擠壓就業等突出問題。

據悉，中國市場監管總局舉行的會議強調，互聯網平臺企業要嚴格規範社區團購經營行為，嚴格遵守「九個不得」：一是不得通過低價傾銷、價格串通、哄抬價格、價格欺詐等方式濫用自主定價權。二是不得違法達成、實施固定價格、限制商品生產或銷售數量、分割市場等任何形式的壟斷協議。三是不得實施沒有正當理由的掠奪性定價、拒絕交易、搭售等濫用市場支配地位行為。四是不得違法實施經營者集中，排除、限制競爭。經營者集中達到國務院規定申報標準的，應當事先申報，未申報的一律不得實施集中。五是不得實施商業混淆、虛假宣傳、商業詆譭等不正當競爭行為，危害公平競爭市場環境。六是不得利用數據優勢「殺熟」，損害消費者合法權益。七是不得利用技術手段損害競爭秩序，妨礙其他市場主體正常經營。八是不得非法收集、使用消費者個人資訊，給消費者帶來安全隱患。九是不得銷售假冒偽劣商品，危害安全放心的消費環境。