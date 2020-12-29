彭博：螞蟻將金融業務合併成控股公司　非支付估值或大削75%

內地金融科技巨頭螞蟻集團，上月其「史上最大IPO」突被煞停，同時母公司阿里巴巴（9988）亦受到中央「關注」，立案調查反壟斷行為，拖累阿里股價下跌。據《彭博》引述知情人士指，馬雲計劃將螞蟻集團的金融業務合併為一間控股公司，監管或變得更像銀行，估計會削弱其利潤最高，即非支付業務的增長。

報道引述知情人士稱螞蟻集團正計劃將任何需要財務許可的部門轉移到控股公司中，尚待監管部門批准。螞蟻方面拒絕置評。

據報道，控股公司業務包括財富管理服務、消費者貸款、保險、支付及網商銀行，在新的結構下，業務或受更多資本限制，從而限制其放貸能力。分析相信，控股公司將令包括財富管理和消費者貸款在內的非支付業務的估值可能會削減逾75％。

人行指整改涉五大方面 包括「回歸支付本源」

早前內地金融管理部門對螞蟻集團提出了重點業務領域的整改要求。

一是回歸支付本源，提升交易透明度，嚴禁不正當競爭。

二是依法持牌、合法合規經營個人徵信業務，保護個人資料隱私。

三是依法設立金融控股公司，嚴格落實監管要求，確保資本充足、關聯交易合規。

四是完善公司治理，按審慎監管要求嚴格整改違規信貸、保險、理財等金融活動。

五是依法合規開展證券基金業務，強化證券類機構治理，合規開展資產證券化業務。