2021年十大科技趨勢　阿里旗下達摩院：第三代半導體將廣泛應用

阿里巴巴（9988）旗下達摩院發佈2021十大科技趨勢預測，認為第三代半導體的材料必迎來應用大爆發。

據報道，達摩院2021十大科技趨勢包括：一是以氮化鎵、碳化硅為代表的第三代半導體迎來應用大爆發；二是後「量子霸權」時代，量子糾錯和實用優勢成核心命題；三是碳基技術突破加速柔性電子發展；四是AI提升藥物及疫苗研發效率；五是腦機接口幫助人類超越生物學極限；六是數據處理實現「自治與自我進化」；七是雲原生重塑IT技術體系；八是農業邁入數據智能時代；九是工業互聯網從單點智能走向全局智能；十是智慧運營中心成為未來城市標配。

新半導體材料是發展基礎

達摩院認為，材料是一切科技發展的基礎，新材料技術已推動多輪科技革命。然而，受限於成本高昂、生產工藝不成熟等問題，諸多新型材料未能實現大規模應用。

達摩院表示，未來幾年，以氮化鎵和碳化硅為代表的第三代半導體材料將在材料生長、器件製備等技術上實現突破，並應用於5G基站、新能源汽車、特高壓、數據中心等新基建場景，大幅降低整體能耗。

新材料的價值遠不止提供更優的性能，它還能突破傳統材料物理極限。達摩院預測，碳基材料作為製作柔性設備的核心材料，將走出實驗室並製備可隨意伸縮、彎曲的柔性電子設備，例如用該材料製作的電子皮膚不僅機械特性與真實皮膚相似，還有外界環境感知功能。

達摩院指出，新型AI算法的迭代及算力突破將解決藥物分子靶點確證、藥物可成藥性等難題。（Getty Images）

AI助傳統產業提升產量 優化藥物研發

過去幾年，AI技術潤物細無聲滲透至傳統產業，例如AI走進製造企業，提升質檢工作效率。達摩院認為，AI應用於生產環節只是開始，汽車、消費電子、服裝、鋼鐵、化工等信息化基礎良好的行業將實現供應鏈、生產、資產、物流、銷售等各環節的全局智能，最終實現生產及運營效率的大幅提升。

在醫療領域，業界公認AI與藥物、疫苗研發結合是大勢所趨，但用AI研發藥物併成功上市的案例極為鮮見。達摩院指出，新型AI算法的迭代及算力突破將解決藥物分子靶點確證、藥物可成藥性等難題，例如在疫苗研發過程中，AI可自動輸入有效化合物模型，然後與電腦合成程序產生的數億種不同的化學化合物對比篩選，最終快速找到疫苗的優質候選化合物。

技術成熟加快腦機接口臨床應用

作為人機交互和人機混合智能未來技術，腦機接口在醫療領域極具研究價值。達摩院在趨勢中指出，學術界和工業界正在努力攻克腦信號的採集和處理難題，幫助人類更好地理解大腦工作原理，技術的成熟將加速腦機接口的臨床應用，未來將為口不能言、手不能動的患者提供精準康復服務。