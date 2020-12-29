多國趁機「踢走」澳洲搶佔中國市場　烏拉圭將對華出口5萬頭活牛

中國與澳洲關係持續緊張，澳洲多宗產品輸華受挫，其中就包括牛肉及銅精礦等對華出口。而北京方面也在尋找能替代澳洲的貨源。

據《香港經濟日報》今日（29日）報道，中國海關總署公佈數據顯示，11月中國銅精礦總進口量為183萬噸，比10月增長8.3%，但按年下降15%。其中澳洲11月對華銅精礦出口量僅為26.7萬噸，連續第二個月下降，該數據為2017年1月以來最低。數據反映出中方抵制澳洲銅礦石、銅精礦等商品的影響已浮現。

2020年以來，已有多家澳洲牛肉生產企業被叫停對華出口，圖為2015年6月17日，北京一家超市出售的澳洲進口牛肉。（Getty）

據悉，澳洲為中國第五大銅精礦供應國，僅次於智利、秘魯、蒙古和墨西哥。

同時，中國在2019年自澳洲進口逾30萬噸牛肉，成為澳洲牛肉最大買家。但澳洲牛肉近期對中國出口受阻，2020年至今，中國方面已暫停六家澳洲肉商對華出口牛肉，許多企業暫停對中國出貨，這讓其他國家積極搶攻澳洲的牛肉市場佔有率，其中，烏拉圭將對中國出口5萬頭活牛。

內媒《金十數據》12月21日的報道中提到，澳洲牛肉對華出口受影響之際，南美國家烏拉圭畜牧業企業Di Santi於12月10日與中國達成了協議，約定未來將對華供應5萬頭活牛，其中有1萬頭將在2020年出口至中國市場，部分牛隻將用於品種改良。

當前，澳洲的牛肉以及葡萄酒產品因貿易限制無法出口至中國，對於烏拉圭來說，此時正是將澳洲「擠出」中國市場的大好時機。

截至2019年，烏拉圭每年有超過50%的牛肉出口至中國市場。僅帶骨牛肉一項，2019年烏拉圭對華的出口總額就達7,000萬美元。

除了烏拉圭外，巴西、阿根廷及新西蘭3國也都是澳洲在牛肉領域的強勁對手，屆時這些國家在中國牛肉市場的市佔均有望進一步擴大。