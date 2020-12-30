中國人行：穩健的貨幣政策要靈活精準

中國人民銀行貨幣政策委員會2020年第四季度（總第91次）例會於12月25日在北京召開。

會議分析了國內外經濟金融形勢。會議認為，2020年以來統籌新冠肺炎（COVID-19）疫情防控和經濟社會發展工作取得重大成果，經濟運行逐步恢復常態。穩健的貨幣政策體現了前瞻性、精準性和時效性，大力支持疫情防控、復工復產和實體經濟發展，金融風險有效防控，金融服務實體經濟的質量和效率逐步提升。存量浮動利率貸款定價基準轉換順利完成，貸款市場報價利率改革紅利持續釋放，貨幣傳導效率增強，貸款利率明顯下降，人民幣匯率總體穩定，雙向浮動彈性增強，發揮了宏觀經濟穩定器功能。

會議指出，當前境外疫情和世界經濟形勢依然複雜嚴峻，中國經濟內生動力增強，但也面臨疫情等不穩定不確定因素衝擊，要加強經濟形勢的研判分析，加強國際宏觀經濟政策協調，集中精力辦好自己的事，搞好跨週期政策設計，支持經濟高質量發展。穩健的貨幣政策要靈活精準、合理適度，保持貨幣政策的連續性、穩定性、可持續性，把握好政策時度效，保持對經濟恢復的必要支持力度。綜合運用並創新多種貨幣政策工具，保持流動性合理充裕，保持貨幣供應量和社會融資規模增速同名義經濟增速基本匹配，保持宏觀槓桿率基本穩定。進一步發揮好再貸款、再貼現和直達實體經濟貨幣政策工具的牽引帶動作用，加大對科技創新、小微企業和綠色發展的金融支持，延續普惠小微企業貸款延期還本付息政策和信用貸款支持計劃。

會議指出，深化金融供給側結構性改革，引導大銀行服務重心下沉，推動中小銀行聚焦主責主業，增強金融市場的活力和韌性，健全具有高度適應性、競爭力、普惠性的現代金融體系。著力打通貨幣傳導的多種堵點，繼續釋放改革促進降低貸款利率的潛力，鞏固貸款實際利率水準下降成果，促進企業綜合融資成本穩中有降。構建金融有效支持實體經濟的體制機制，完善金融支持創新體系，圍繞創新鏈和產業鏈打造資金鍊，形成金融、科技和產業良性循環和三角互動，引導金融機構增加製造業中長期貸款，努力做到金融對民營企業的支持與民營企業對經濟社會發展的貢獻相適應，以促進實現碳達峰、碳中和為目標完善綠色金融體系。以創新驅動、高質量供給引領和創造新需求，加快構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局。推進金融高水準雙向開放，提高開放條件下經濟金融管理能力和防控風險能力。

會議強調，深化利率匯率市場化改革，健全市場化利率形成和傳導機制，引導企業和金融機構堅持「風險中性」理念，穩定市場預期，保持人民幣匯率在合理均衡水準上的基本穩定。處理好恢復經濟和防範風險關係，守住不發生系統性金融風險的底線。