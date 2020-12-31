2021展望｜炒新舊經濟輪動　東方匯理料A股跑贏港股

2020年全球受疫情侵襲，經濟停擺受創，環球股市經歷過大跌，但在全球央行持續量化寬鬆及低息環境之下，資金很快重投增長股的懷抱。美股由三月經歷幾次急跌至熔斷，其後慢慢收復失地之餘，道指及納指更創新高。在內地疫情受控下，A股亦跑贏其它地區股市，唯獨港股斯人獨憔悴。展望2021年，東方匯理財富管理投資顧問主管甄俊傑認為，在人民幣走強下，A股仍會跑贏港股。

受疫情影響，改變了全球的生活模式。（梁鵬威攝）

今年在疫情影響，改變了全球的生活模式， 東方匯理財管投資顧問主管甄俊傑形容，供應鏈都出現改變，未來公司會投放更多資源至研發方面，尤其是中國公司。從宏觀角度看，中國的經濟增長（GDP）已升至全世界第二位，但資源投放在（R&D） 與GDP的比例，相比已發展國家仍然偏低，故此中國政府仍會繼續鼓勵公司投放資源在研發上。

甄俊傑在金融業擁有超過25年的投資諮詢經驗，曾在滿地可私人銀行、加拿大帝國商業私人財富管理，及法國巴黎銀行財富管理擔任高級投資職位。2016年加入法國工商財富管理，在亞洲市場設立全權委託投資組合管理服務，故對中港市場十分熟悉。

他回顧A股及港股今年的表現，都是以新經濟如電商、生物科技、半導體及新能源汽車跑贏大市，這些板塊的共通點都是受惠疫情及國策。至於能源、舊經濟如內險、銀行板塊則跑輸大市，主因是疫情令全球對原油需求下降；內險及銀行因全球息差收窄而直接影響盈利。

今年銀行業因全球息差收窄，盈利表現大受影響。（李澤彤攝）

資金輪動至舊經濟

儘管疫苗將於明年面世，但成功率及副作用尚未確定，要做到大規模接種仍需一段時間，故仍看好新經濟股。不過，他直言舊經濟股大跌過後，估值變得吸引，就算長線仍看好增長股跑贏價值股，但他認為明年都會出現資金輪動。「美國十年期國債已由今年低位0.5%回升至0.9%，接近1%的水平，未來或會重上1.3%至1.4%水平，在長息上升下，利好銀行及保險業。」期內，滙豐（0005）、建行（0939）、平保（2318）及友邦（1299）股價分別由年內低位升了約四成、兩成、三成半及六成，其中友邦近日更創歷史新高。

展望明年，中港股市的投資策略都是圍繞內循環及減低碳排放，其中國產電動車可謂中了兩個主要國策。皆因減低碳排放是內地長遠的目標，加上現時電動車在內地滲透率仍處於低水平，故未來銷售有望大增。電動車龍頭比亞迪（1211）由年內低位33.5元大升逾五倍至今年高位208元，就連未賣車的恒大汽車（0708）股價都由年內低位4.72元曾大升約七倍至37元水平，近日回落至28元水平。

恒大汽車在發布6款恒馳汽車前，股價已率先炒上。（網上圖片）

投資A股回報勝港股

今年除了股市波動，匯市亦十分波動，美元走弱由高位回落一成，人民幣卻走強，甄俊傑預測明年美元會持續弱勢，因聯儲局暗示今後一段長時間都會維持低息環境，「反而中國十年國債息率逾3%，就算美國十年期債息重上1.4%，都有超過200個基點的息差」，他預料資金會流入人民幣。加上，就算面對特朗普的貿易打壓，中國出口至美國數據沒有大幅減少，料中國除了聚焦雙循環外，仍會倚賴出口，故不希望人民幣升值太多，料6.3為阻力位。

在人民幣走強的背景下，2021年投資A股較港股為佳，預計A股在指數上，約有一成增長空間，個別板塊如新經濟及電動車表現跑贏大市。恒指目標價約是28000點至28500點，上升空間不足一成，只有約8%。

甄俊傑認為中國除了聚焦雙循環外，仍會倚賴出口，故不希望人民幣升值太多，料6.3為阻力位。 （資料圖片／通訊社）

紙業股可以賺匯價

此外，甄俊傑亦提到收入以人民幣作結，美元負債的公司亦值得留意，如紙業股，可以賺匯價。但他卻對航空股有保留，認為行業仍需一段時間才能回歸正軌，反而看高機場股一線，因機場的損耗沒航空公司大。至於內房亦是以美元負債，以人民幣為收入，但他認為內地的限購政策為內房帶來不確定性。

玖龍紙業（2689）及理文造紙（2314）分別由年內低位大升了近八成及五成。

隨著美國總統即將換屆，甄俊傑認為拜登上場後，中美關係不會出現明顯好轉，「他不會一上場就逆轉特朗普所推出的政策，現時中美國力接近，料美國對中國的科技監管仍會持續。」不過，他認為拜登的政策預測性較高，不會出現突如其來的政策，且會傾向與盟國合作，不會再獨行獨斷，料股市波動性大減。