【星之谷】葡萄牙黃金簽證180日倒數 捉緊消失中的移民機會

持有BNO人士今年初起可以正式移居英國，惟另一條移民捷徑卻悄悄地步向終結。根據葡萄牙官方消息，2021年7月1日起，投資葡萄牙沿海地區、兩大城市里斯本和波圖，將會分階段不接納申請黃金簽證，海外人士僅容許投資發展程度較低的內陸城市住宅，這個免坐「移民監」遊走歐盟區27國的憑證，正式宣告進入最後召集階段。

對於很多持有BNO人士而言，會奇怪既然可以隨時移居英國，為甚麼需要對黃金簽證走向末路感惋惜？為甚麼港人要去抓緊這個移民機會？

首先談一談所謂「移民監」，BNO移居英國需要住滿5年，之後申請入籍要再住多1年，總共6年，是非常長的時間。就算僅太太及子女移居，丈夫以「太空人」方式留港工作，家庭以破裂形式存在並不健康。而且，現時中央看待BNO政策並不明朗，未知往後會否對居英港人採取甚麼措施，最嚴苛是有機會禁止護照持有人食兩家茶禮。

黃金簽證 可遊走27個成員國

葡萄牙黃金簽證則只需要在當地投資35萬歐元（約334萬港元）物業收租，5年內僅需要在當地居住35日，考完葡文試就可申請永久居留權及入籍，毋須坐6年移民監。順利入籍後，更可以取得歐盟護照，27個成員國自由居住、工作、讀書，甚至可以享受公民福利。

值得注意的是，雖然黃金簽證看似要付出35萬歐元成本，但其實以BNO身份到英國居住，正常人都會買樓，所以成本上差異極細。而且多數香港人並不知道葡萄牙樓價原來長期跑贏英國，過去5年里斯本樓價升幅達4成以上，而英國僅約16%；兩地租金回報率則相若，大約4厘至5厘。

有意申請黃金簽證人士，尚有半年時間決定。有關最新政策細節，筆者獲得的葡萄牙官方消息顯示，只需要在2021年7月1日死線之前，完成物業投資以及遞交黃金簽證申請表，便能趕及尾班車，最重要是及時遞交申請表。

投資內陸 資產價格風險高

事實上，死線之後、2022年之前黃金簽證仍設有一個過渡期，如果仍想經投資里斯本及波圖物業申請黃金簽證，並非完全沒有辦法，但投資金額或「暴升」。業界預計重建物業投資額將由35萬歐元增至50萬歐元；一手物業則由50萬歐元倍升至100萬歐元，成本大幅增加，性價比頓時大跌。

2022年後，如果仍想申請黃金簽證，只能投資一些未開發、人口密度低的內陸地區，投資價值遠不及兩大城市里斯本和波圖；阿爾加維（Algarve）區同時亦遭到禁止。

最後溫提，很多持BNO家長移居英國，無非想子女免費入讀當地公立學校，享受英式教育。不過歐盟護照絕不輸蝕，根據經濟合作暨發展組織（OECD）排名，歐盟成員國愛爾蘭、芬蘭教育都勝過英國，而且公立學校學費極平。就算移民葡萄牙後最終仍想去英國升學，也可以先到愛爾蘭定居及讀書，再根據兩國共同旅遊區（CTA）協議到英國升學及居住，不受英國脫歐影響。

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作者子非魚為星之谷首席顧問，現於多份報章及網上平台撰文，著作《按揭達人》，涉足地產買賣及按揭、移民顧問範疇。

*投資涉及風險

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