2021展望│焦點新股巡禮　細選今年心水「打新」　料快手打頭陣

2020年本港新股市場非常活躍，期內迎來多隻大型新股上市，當中不乏從美國回歸的第二上市公司，帶動本港成為今年全球新股集資地的主要地之一，市場估計全年新股集資額達3,900億元，創近10年之最。

去年表現超強的新股數目比比皆是，思摩爾（6969）、九毛九（9922）、明源雲（909）等，升幅以倍數計。踏入2021年，德勤預計全年將有多達120至130隻新股，基於最新資訊，《香港01》為一眾投資者羅列必抽新股系列。

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首次上市新股

1. 快手

去年11月遞交上市申請的快手科技，有望成為今年首季焦點新股。根據內媒報道，短視頻平台快手最快於今年2月5日上市，估值高達500億美元，折合相當於3,900億港元。

作為「短視頻第一股」，其上市前投資者實力雄厚，包括股王騰訊（0700）、百度、紅杉資本、淡馬錫等。

2020年上半年，快手收入錄得253億元人民幣，較2019年同期增長48%，經調整淨虧損63億元人民幣。招股書稱，虧損主要是營銷、品牌和廣吿推廣的開支增加所致。

2. 滴滴出行

中國「Uber」網約車平台滴滴出行，相信不少香港人亦有接觸過。滴滴出行去年下半年已開始與投行洽商上市計劃，估值超過600億美元，折合高達4,650億港元。

外媒報道，滴滴出行本希望赴美上市，但由於中美關係惡化，有中資科技企業成為美國的攻擊對象，故考慮在港上市。

3. 京東物流

京東（9618）去年分拆京東健康（6618）在港上市，京東健康上市後表現亮麗，被迅速納入恒生科技指數，獲不少資金追捧。

而今年京東更計劃分拆旗下京東物流在港IPO，估值高達400億美元，折合相當於3,100億港元；集資規模達30億美元，折合相當於232億港元。

4. 喜茶

曾經在港引起一時熱話的內地連鎖茶飲品牌喜茶，計劃今年年底之前上市，集資介乎4億至5億美元，折合約31億至39億港元。

喜茶於2018年進軍香港，高峰時曾擁8家分店。惟經歷過社會運動及疫情影響下，據報只剩餘銅鑼灣時代廣場一家分店。

5. 奈雪の茶

喜茶的宿敵奈雪の茶，同樣計劃在港上市。奈雪の茶2019年於本港山頂區開設首家分店，並有意在攻入美國市場。惟疫情影響之下，進軍紐約的計劃最終擱置。

除了將擴展美國業務，原本奈雪の茶亦有意赴美上市，但受到瑞幸咖啡財務造假風波影響，便考慮在港上市。

6. 字節跳動

至於去年陷入中美風波的字節跳動，有望於今年成為本港的超大型新股，根據紅杉資本最近的一次融資，估計字節跳動的估值高達到1,800億美元，折合相當於1.4萬億港元。據路透社報道，字節跳動今年廣告收入至少達到1,800億元人民幣。

字節跳動旗下業務除了抖音之外，更有西瓜視頻、今日頭條、番茄小說、皮皮蝦、輕顏相機等。

這家中國短視頻平台抖音的母公司，去年8月被美國政府要求90日內出售美國資產，包括抖音海外版TikTok，惟期限兩度獲延長。據報字節跳動已經持續與沃爾瑪及甲骨文公司談判，又提交新方案回應美國政府的憂慮。

潛在第二上市的中概股

1. 唯品會

唯品會（美：VIPS）可能對於港人來說，較為陌生，這家企業是內地電商之一，成立於2008年，2012年在美國上市，主要在線上銷售折扣商品。

去年8月已傳唯品會與財務顧問就第二上市進行磋商，公司當時表示沒有相關消息分享。

唯品會去年第三季收入錄得231.8億元人民幣，按年增長18.2%；公司繼續錄得盈利，季內賺12.44億元人民幣，按年多賺42.1%。最新市值已達到188億美元，折合超過1,400億港元。

2. 愛奇藝

長視頻平台愛奇藝（美：IQ）絕對是港人熟悉的企業之一，可謂是「煲劇神器」。早在去年8月已經有傳愛奇藝考慮在港第二上市，與瑞信商討相關事宜。

愛奇藝今年第三季業績表現較為遜色，期內收入錄得71.88億元人民幣，按年下跌2.8%；期內繼續錄得淨虧損11.61億元人民幣，按年收窄68.4%。最新市值達137.5億美元，折合超過1,000億港元。

3. 嗶哩嗶哩

有「國版Youtube」之稱的嗶哩嗶哩（美：BILI），去年10月已經傳出公司委任4家投行，包括大摩、摩通、高盛及瑞銀為其安排赴港第二上市。

嗶哩嗶哩11月中公布第三季財報，收入按年增長73%至32.26億元人民幣；但股東應佔虧損擴大165.6%，至10.8億元人民幣。

值得注意的是，嗶哩嗶哩的主要收入並非來自直播或廣告業務，而是手遊業務。期內手遊收入為12.7億元人民幣，按年升36.7%。

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4. 拼多多

拼多多（美：PDD）來港第二上市的消息屢傳不斷，曾有傳去年7月已經可以掛牌，但當時拼多多亦回應暫無任何二次上市計劃，至今仍未有相關計劃公布。

受惠平台經濟反壟斷的推行，作為二線電商平台的拼多多從中受惠，股價由10月至今已經累升超過1倍，市值更突破2,000億美元。

5. 百度

百度（美：BIDU）早在2005年在美國納斯達克上市，至今市值已增至750億美元，相當於5,800億港元。百度去年7月啟動回港二次上市的計劃，創辦人、董事長李彥宏在內的管理層，已經分批與投行代表會面，但至今一直未有任何消息落實。

截去年9月底止三個月，百度收入錄得282.3億元人民幣，按年微增0.5%；股東應佔溢利則錄得136.78億元人民幣，按年大增3.14倍。