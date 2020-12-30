李小加明日卸任　網誌內露真情﹕深深地熱愛和感激香港的一切

港交所（0388）行政總裁李小加明日（31日）卸任，今日在網上發表網誌回顧過往11年在港交所的工作點滴，亦再次提及香港是他永遠的家，深深地熱愛和感激這座城市的一切。

港交所今日創曾歷史新高426元，最後收報425.2元，年內大升68%。

回望2020年，李小加指雖然新冠疫情肆虐全球，但他與家人以及其同事們都能平安健康，對此十分感恩。同時提及政治經濟環境艱難，但香港交易所和香港金融市場，在逆勢中仍然展現出了強大的韌性，充分顯示了香港作為國際金融中心的競爭力，和在國際舞台上的重要性。「新冠疫苗的到來讓我們見到了曙光，希望我們很快就會走出陰霾。」

對於工作了11年的港交所，他充滿了感激與感恩之情，感謝港交所歷任董事會成員和全體同事，「過去11年能夠跟你們這樣的夢之隊合作是我的榮幸與驕傲，你們幫助我實現了我對這個市場的許多願景和夢想。」他亦提及中國改革開放，帶動中國經濟的騰飛，為他這一代人帶來了今天的一切。

李小加在網誌感謝港交所歷任董事會成員和全體同事。

他回想30多年前，自已還是一個無知懵懂的窮小子，遠渡重洋去看世界，留學十載後來到香港，並生活了20多年，形容「這個東西交匯的國際大都市用最熱情和最包容的懷抱接納了我，讓我在這裡既可以擁有國際視野，也可以保留我的中國心。香港也是我永遠的家，我深深地熱愛和感激這座城市的一切。」

對於中美關係，他認為中國早已離不開世界，世界也離不開中國，在資本市場尤其如此。港交所將繼續作為連接內地金融市場，與國際金融市場的翻譯器和轉換器，為中國經濟發展和金融開放發揮重要作用，增強香港國際金融中心的競爭力和吸引力。

李小加認為在香港既可以擁有國際視野，也可以保留他的中國心。（梁鵬威攝）

最後他將金融形容為水，呼應早前在網上記者會將自己喻為水利工程師。「我在過去的工作中積累了一些與水有關的知識和經驗。」並再重申雖然即將離開港交所的重要崗位，但還是會留在香港，希望能夠利用他在香港交易所學到的『水利知識』，繼續為香港、為國家、為市場做點貢獻。

此外港交所今日創曾歷史新高426元，最後收報425.2元，年內大升68%。